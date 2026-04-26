Το σύμπτωμα καρκίνου του μαστού που συνήθως δεν παρατηρούν οι γυναίκες

Ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο συνηθισμένος καρκίνος στις γυναίκες και οι επιστήμονες αναφέρουν ότι ένα «ογκίδιο» δεν είναι το μόνο σημάδι της νόσου.

Αν και ο καρκίνος του μαστού έχει υψηλότερα ποσοστά επιβίωσης σε σύγκριση με άλλες μορφές της νόσου, η Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία προβλέπει πάνω από 42.000 θανάτους, ενώ συνολικά αναμένονται 321.000 περιπτώσεις στις ΗΠΑ φέτος. Για να διασφαλιστεί ότι οι ασθενείς θα εντοπίσουν τον καρκίνο πριν η νόσος εξαπλωθεί, οι γιατροί αναφέρουν ότι υπάρχουν διάφορα συμπτώματα τα οποία πρέπει να προσέχουν οι γυναίκες.

Ένα από αυτά είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό – και δεν είναι ένα οζίδιο, το χαρακτηριστικό σύμπτωμα του καρκίνου του μαστού, αναφέρεται σε άρθρο του Independent.

Ύποπτο είναι και αν εμφανιστούν «λακκάκια» ή αν το δέρμα στον μαστό μοιάζει με φλούδα πορτοκαλιού. Το σύμπτωμα αυτό «σχεδόν πάντα υποδηλώνει καρκίνο», δήλωσε στο Prevention η Tara Olson, γυναικολόγος-μαιευτήρας στην κλινική γυναικείας υγείας Simmonds, Martin & Helmbrecht με έδρα το Μέριλαντ. Αυτό συμβαίνει επειδή οι αλλαγές στο δέρμα συνδέονται συνήθως με τον σπάνιο και επιθετικό φλεγμονώδη καρκίνο του μαστού.

Το σύμπτωμα που «δείχνει» φλεγμονώδη καρκίνο του μαστού

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι καρκίνου του μαστού, αλλά οι περιπτώσεις φλεγμονώδους καρκίνου του μαστού αποτελούν μόνο το 1 έως 5% του συνόλου των περιπτώσεων, σύμφωνα με τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας.

Οι περισσότερες περιπτώσεις ξεκινούν από τα κύτταρα που επενδύουν τους γαλακτοφόρους πόρους του μαστού και στη συνέχεια εξαπλώνονται στον περιβάλλοντα ιστό. Αυτός ο τύπος καρκίνου του μαστού συνήθως δεν προκαλεί οζίδια, τα οποία, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, αποτελούν ένδειξη ότι οι γυναίκες ενδέχεται να χρειαστούν ιατρική φροντίδα.

Αντί για όγκο, ο φλεγμονώδης καρκίνος του μαστού αλλάζει το χρώμα του δέρματος του μαστού, προκαλώντας μώλωπες, ερυθρότητα, ροζ και μωβ χρώμα. Μπορεί επίσης να οδηγήσει σε αύξηση του μεγέθους του μαστού, βαρύτητα, αίσθημα καύσου ή ευαισθησία του μαστού, εισολκή της θηλής και πρήξιμο των λεμφαδένων κάτω από τη μασχάλη, σύμφωνα με τα NIH.

Επίσης, συνήθως δεν εμφανίζεται σε μια προληπτική μαστογραφία, σημειώνει το M.D. Anderson Cancer Center, γι' αυτό και συχνά διαγιγνώσκεται εσφαλμένα.

Oι φλεγμονώδεις καρκίνοι του μαστού είναι γνωστό ότι αναπτύσσονται και εξελίσσονται μέσα σε λίγες εβδομάδες έως μερικούς μήνες, σύμφωνα με το Yale Medicine, καθιστώντας την έγκαιρη ανίχνευση ζωτικής σημασίας.

«Γενικά, ο φλεγμονώδης καρκίνος του μαστού έχει χειρότερη πρόγνωση από τους περισσότερους άλλους τύπους καρκίνου του μαστού», σημειώνεται.

Ποιοι διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο

Ορισμένα άτομα διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης φλεγμονώδους καρκίνου του μαστού, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών που πάσχουν από παχυσαρκία, των μαύρων γυναικών και των νεότερων ενηλίκων, σύμφωνα με το Northwestern Medicine.

Πέρα από τη φυσική εξέταση στο σπίτι, οι γυναίκες θα πρέπει να επισκεφθούν γιατρό για απεικονιστικές εξετάσεις ή βιοψία του μαστικού ιστού.

Ο φλεγμονώδης καρκίνος του μαστού μπορεί να αντιμετωπιστεί με χημειοθεραπεία και φάρμακα πριν τη χειρουργική επέμβαση. Οι πρώιμες περιπτώσεις μπορούν να θεραπευτούν, αν και ο καρκίνος «θεωρείται πάντα τουλάχιστον σταδίου III», σύμφωνα με το M.D. Anderson Cancer Center.

«Έτσι, όσο νωρίτερα μπορείς να τον διαγνώσεις και να ξεκινήσεις θεραπεία πριν προχωρήσει στο στάδιο IV, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχεις για ίαση», σημειώνει το κέντρο. Μετά το στάδιο IV, ο καρκίνος μπορεί να αντιμετωπιστεί αλλά όχι να θεραπευτεί.