Το συνηθισμένο λάθος των γονέων στη διατροφή των παιδιών

Μια νέα έρευνα από το Παιδιατρικό Νοσοκομείο C.S. Mott του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν αποκάλυψε ότι πολλές πρακτικές γονέων παιδιών προσχολικής και δημοτικής ηλικίας στις ΗΠΑ δεν αποδίδουν όπως θα ήθελαν. Η δημοσκόπηση βασίστηκε στις απαντήσεις 1.083 γονέων παιδιών ηλικίας 3 έως 10 ετών σε όλη τη χώρα και φανερώνει ενδιαφέροντα πρότυπα συμπεριφοράς.

Σχεδόν τρεις στους πέντε γονείς προσαρμόζουν τα γεύματα όταν το παιδί δεν συμπαθεί το φαγητό που τρώνε οι υπόλοιποι, οδηγώντας συχνά σε λιγότερο θρεπτικές εναλλακτικές. Παράλληλα, ένας στους οκτώ γονείς πιέζει τα παιδιά να φάνε όλο το φαγητό στο πιάτο τους, κάτι που οι ειδικοί προειδοποιούν ότι μπορεί να ενισχύσει την υπερκατανάλωση φαγητού και να δημιουργήσει ανθυγιεινές συνήθειες στο μέλλον.

Δες πώς να καθοδηγείς τη διατροφή των παιδιών σου σωστά, χωρίς πιέσεις και λανθασμένες πρακτικές.