Το τι τρως στα 50 μπορεί να καθορίσει τη μνήμη σου στα 70 - Τι δείχνει νέα έρευνα

Η διατροφή στη μέση ηλικία φαίνεται να παίζει πολύ πιο καθοριστικό ρόλο στη μελλοντική νοητική υγεία απ’ ό,τι πιστεύαμε μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με νέα ευρήματα από επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, οι διατροφικές συνήθειες στα 50 και 60 μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας αλλά και τη λειτουργία του εγκεφάλου δεκαετίες αργότερα. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι άτομα που διατηρούσαν πιο υγιεινό τρόπο διατροφής στη μέση ηλικία, με έμφαση σε τρόφιμα όπως ψάρια, όσπρια και λαχανικά και με περιορισμό της ζάχαρης, είχαν καλύτερη μνήμη και πιο «ευέλικτη» σκέψη όταν έφταναν σε μεγαλύτερες ηλικίες. Παράλληλα, παρατηρήθηκε ότι η συσσώρευση λίπους στην περιοχή της μέσης συνδέεται με χαμηλότερες επιδόσεις σε γνωστικές λειτουργίες αργότερα στη ζωή.

Δες πώς συγκεκριμένες διατροφικές επιλογές μπορούν να προστατεύσουν τον εγκέφαλο και να μειώσουν τον κίνδυνο άνοιας όσο περνούν τα χρόνια.