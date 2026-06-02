Η ατμοσφαιρική ρύπανση «χτυπά» τη μνήμη - Τι δείχνει νέα μελέτη σε ηλικιωμένους

Η μακροχρόνια έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση φαίνεται να μην επηρεάζει μόνο την καρδιά και τους πνεύμονες, αλλά και ορισμένες λειτουργίες του εγκεφάλου. Νέα επιστημονική μελέτη από τις ΗΠΑ συνδέει την παρατεταμένη έκθεση σε λεπτά αιωρούμενα σωματίδια (PM2.5) με μειωμένη απόδοση στη σημασιολογική μνήμη σε ηλικιωμένους μαύρους ενήλικες. Πρόκειται για μια από τις λίγες έρευνες που εξετάζουν τόσο μακρές περιόδους έκθεσης, φτάνοντας έως και τα 17 χρόνια, και εστιάζουν σε συγκεκριμένες γνωστικές λειτουργίες αντί για τη συνολική νοητική ικανότητα.

Η σημασία της μελέτης είναι διπλή: από τη μία πλευρά επιβεβαιώνει ότι η ρύπανση δεν είναι μόνο αναπνευστικό ή καρδιαγγειακό ζήτημα, και από την άλλη φωτίζει μια πληθυσμιακή ομάδα που συχνά υποεκπροσωπείται στην έρευνα, τους μαύρους ενήλικες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτό είναι κρίσιμο, καθώς οι συγκεκριμένες κοινότητες εμφανίζουν και υψηλότερα ποσοστά άνοιας.

Τι είναι τα PM2.5 και γιατί θεωρούνται επικίνδυνα

Τα PM2.5 είναι εξαιρετικά μικρά σωματίδια ρύπανσης, με διάμετρο μικρότερη από 2,5 μικρόμετρα. Προέρχονται κυρίως από την κυκλοφορία οχημάτων, τη βιομηχανία, αλλά και από φυσικά φαινόμενα, π.χ. από πυρκαγιές. Λόγω του μεγέθους τους, μπορούν να εισχωρήσουν βαθιά στους πνεύμονες και να περάσουν στην κυκλοφορία του αίματος, επηρεάζοντας όργανα όπως την καρδιά και τον εγκέφαλο.

Προηγούμενες έρευνες έχουν ήδη συνδέσει τα PM2.5 με καρδιαγγειακά νοσήματα και αυξημένη θνησιμότητα, ενώ πιο πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ότι μπορεί να σχετίζονται και με γνωστική έκπτωση και άνοια. Ωστόσο, μέχρι σήμερα λίγες μελέτες είχαν εξετάσει συγκεκριμένες γνωστικές δεξιότητες και ακόμη λιγότερες είχαν δει τόσο μακροχρόνια έκθεση, κάτι που καθιστά τη νέα έρευνα ιδιαίτερα σημαντική.

Η μελέτη και πώς έγινε η ανάλυση

Η έρευνα βασίστηκε σε δεδομένα από 740 μαύρους ενήλικες ηλικίας 53 έως 94 ετών από την περιοχή της Καλιφόρνιας, οι οποίοι συμμετείχαν στη μελέτη STAR (Study of Healthy Aging in African Americans) στις ΗΠΑ. Οι επιστήμονες μέτρησαν τρεις βασικούς τομείς της γνωστικής λειτουργίας: τη σημασιολογική μνήμη (δηλαδή την ικανότητα να αναγνωρίζουμε έννοιες και λέξεις), τη λεκτική επεισοδιακή μνήμη (μνήμη γεγονότων και εμπειριών) και τις εκτελεστικές λειτουργίες (όπως η συγκέντρωση και η επίλυση προβλημάτων). Παράλληλα, υπολόγισαν την έκθεση των συμμετεχόντων στη ρύπανση PM2.5 για τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους: 5, 10 και 17 χρόνια πριν από τη μέτρηση των γνωστικών δεξιοτήτων. Για τον υπολογισμό χρησιμοποιήθηκαν γεωγραφικά δεδομένα των κατοικιών και προηγμένα μοντέλα που συνδύαζαν δορυφορικές μετρήσεις και περιβαλλοντικά στοιχεία. Στη συνέχεια, οι ερευνητές συνέκριναν τα επίπεδα ρύπανσης με τις επιδόσεις στα τεστ μνήμης, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως ηλικία, εκπαίδευση, φύλο και κοινωνικοοικονομικό επίπεδο.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα ήταν σαφή αλλά και συγκεκριμένα: η μακροχρόνια έκθεση σε PM2.5, ιδιαίτερα για περίοδο 17 ετών, συνδέθηκε με χαμηλότερες επιδόσεις στη σημασιολογική μνήμη. Με απλά λόγια, όσο μεγαλύτερη ήταν η έκθεση στη ρύπανση, τόσο πιο αδύναμη ήταν η ικανότητα των συμμετεχόντων να ανακαλούν και να επεξεργάζονται έννοιες και λέξεις. Αντίθετα, δεν βρέθηκε σαφής σύνδεση με τη λεκτική επεισοδιακή μνήμη ή τις εκτελεστικές λειτουργίες. Αυτό δείχνει ότι η ρύπανση δεν επηρεάζει όλες τις πλευρές του εγκεφάλου με τον ίδιο τρόπο, αλλά ίσως στοχεύει συγκεκριμένα «δίκτυα» μνήμης. Ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η επίδραση της ρύπανσης στη μνήμη ήταν συγκρίσιμη με τη γνωστική φθορά που προκαλεί η γήρανση περίπου δέκα ετών. Αυτό υποδηλώνει ότι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορεί να παίζουν σημαντικότερο ρόλο από όσο πιστεύαμε μέχρι σήμερα.

Τι σημαίνουν αυτά τα ευρήματα

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι η μακροχρόνια ρύπανση μπορεί να συμβάλλει σε αλλαγές στον εγκέφαλο που εξελίσσονται αργά μέσα στα χρόνια. Μία πιθανή εξήγηση είναι ότι τα μικροσωματίδια προκαλούν φλεγμονή ή επηρεάζουν τη λευκή ουσία του εγκεφάλου, η οποία είναι σημαντική για τη μετάδοση πληροφοριών. Επιπλέον, τονίζεται ότι οι επιδράσεις αυτές φαίνεται να ξεκινούν πιθανώς ήδη από τη μέση ηλικία και να γίνονται πιο εμφανείς αργότερα στη ζωή. Αυτό σημαίνει ότι η πρόληψη πρέπει να ξεκινά πολύ νωρίτερα από τα γηρατειά.

Συμπέρασμα

Η μελέτη προσθέτει ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ της σχέσης ανάμεσα στην περιβαλλοντική ρύπανση και την υγεία του εγκεφάλου. Αν και δεν αποδεικνύει άμεση αιτιότητα, δείχνει μια ισχυρή σύνδεση μεταξύ μακροχρόνιας έκθεσης σε PM2.5 και εξασθένησης συγκεκριμένων γνωστικών λειτουργιών.