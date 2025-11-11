Το Βέλγιο απέκτησε κόμμα TRUMP: Ποιοι βρίσκονται πίσω από τον ακροδεξιό σχηματισμό

Όχι, δεν πρόκειται για κόμμα που ιδρύει ο Αμερικανός πρόεδρος σε ευρωπαϊκή χώρα, παρ’ όλο που μερικές φορές μπορεί να θεωρεί τον εαυτό του «πρόεδρο της Ευρώπης». Ωστόσο θα έχει το όνομά του. Ίσως ούτε ο ίδιος ο Τραμπ δεν θα περίμενε να δει το όνομά του σε κόμμα του Βελγίου.

Πρόκειται για ένα ακροδεξιό γαλλόφωνο κόμμα του Βελγίου, το οποίο πήρε το όνομά του από τον πρόεδρο των ΗΠΑ μέσω ενός έμμεσου ακρωνυμίου. Το εν λόγω κόμμα ιδρύθηκε πρόσφατα από έναν πρώην πρόεδρο του Εθνικού Μετώπου του Βελγίου, όπως ανέφερε η τοπική εφημερίδα BRUZZ τη Δευτέρα. «Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι το απόλυτο σύμβολο του λαϊκισμού. Ενσαρκώνει άμεσα αυτό που πρεσβεύουμε», δήλωσε ο Σαλβατόρε Νικοτρά, ιδρυτής του TRUMP, στον ιστότοπο.

Από πού βγαίνει το TRUMP

Το ακρωνύμιο TRUMP - που σημαίνει «Tous Réunis pour l’Union des Mouvements Populistes» (Όλοι Ενωμένοι για την Ένωση των Λαϊκιστικών Κινήσεων) — είναι ο διάδοχος των ακροδεξιών βαλλωνικών κομμάτων Chez Nous και του Βελγικού Εθνικού Μετώπου (NF), σημειώνει το Politico. Σε αντίθεση με το Vlaams Belang της Φλάνδρας, το μεγαλύτερο ακροδεξιό κόμμα του Βελγίου, το TRUMP δεν υποστηρίζει τον αυτονομισμό, σημείωσε ο Νικοτρά, και στοχεύει να συμμετάσχει τόσο στις ομοσπονδιακές εκλογές όσο και στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του 2029. «Είμαστε ένα δεξιό λαϊκιστικό κόμμα με κοινωνική κατεύθυνση», υποστήριξε.

Ο Nicotra, ο οποίος διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος στην περιοχή Saint-Gilles των Βρυξελλών από το 1994 έως το 2000, δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα στην πρωτεύουσα του Βελγίου ή και στις δημοτικές εκλογές.

Άλλοι ιδρυτές, όλοι πρώην μέλη του NF, περιλαμβάνουν τον Emanuele Licari, πρώην μέλος του Vlaams Belang, ο οποίος απομακρύνθηκε από τον κατάλογο του κόμματος μετά την καταγγελία ότι εξυμνούσε ανοιχτά τον φασισμό.

Η επίσημη ίδρυση του κόμματος θα πραγματοποιηθεί στις 30 Νοεμβρίου.