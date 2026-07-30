Πολιτική Κυριάκος Μητσοτάκης Βαυαρία Μέγαρο Μαξίμου

Τον πρωθυπουργό της Βαυαρίας Μάρκους Σέντερ υποδέχτηκε ο Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου

Τι ειπώθηκε στη συνάντηση των δύο πρωθυπουργών.

Περιστέρης Δημήτρης/Intime
Περιστέρης Δημήτρης/Intime
Σπύρος Μουρελάτος avatar
Σπύρος Μουρελάτος

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Συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Έλληνα πρωθυπουργού και του πρωθυπουργού της Βαυαρίας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υποδέχεται στο Μέγαρο Μαξίμου τον Βαυαρό πρωθυπουργό, Μάρκους Σέντερ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκαν οι ιστορικά καλές σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βαυαρία και εξετάστηκαν οι προοπτικές εμβάθυνσης της οικονομικής συνεργασίας, ειδικά σε τομείς που συνδέονται με την προηγμένη τεχνολογία και τη μελλοντική αξιοποίησή της.

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Πολιτική Κυριάκος Μητσοτάκης Βαυαρία Μέγαρο Μαξίμου

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