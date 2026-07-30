Τον πρωθυπουργό της Βαυαρίας Μάρκους Σέντερ υποδέχτηκε ο Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Έλληνα πρωθυπουργού και του πρωθυπουργού της Βαυαρίας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υποδέχεται στο Μέγαρο Μαξίμου τον Βαυαρό πρωθυπουργό, Μάρκους Σέντερ.



Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκαν οι ιστορικά καλές σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βαυαρία και εξετάστηκαν οι προοπτικές εμβάθυνσης της οικονομικής συνεργασίας, ειδικά σε τομείς που συνδέονται με την προηγμένη τεχνολογία και τη μελλοντική αξιοποίησή της.