Breaking news icon BREAKING
NEWS

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας - Τηλεφώνημα για βόμβα σε κτήριο στην Ακαδημίας

Πολιτική Κυριάκος Μητσοτάκης Υπουργικό Συμβούλιο Πυροσβεστική Φωτιά

Μητσοτάκης για νεκρούς πυροσβέστες: «Εκφράζω τη βαθιά μας θλίψη - Δύσκολες οι μέρες μπροστά μας»

«Η Πολιτεία τούς τιμά. Στέκεται στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της ώστε η Ελλάδα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση» δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Σπύρος Μουρελάτος avatar
Σπύρος Μουρελάτος

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Τη βαθιά του θλίψη για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή του κατά τη διάρκεια κατάσβεσης στα πύρινα μέτωπα του Ρεθύμνου και του Γυθείου εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισήγησή του σήμερα Πέμπτη (30/7) στο Υπουργικό Συμβούλιο.

«Η Πολιτεία τούς τιμά. Στέκεται στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της ώστε η Ελλάδα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση» δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Αναφέρθηκε, δε, στις «μέγα-πυρκαγιές» που αντιμετωπίζουν η Γαλλία και η Ισπανία, τους οποίους και συνέδραμε η χώρα.

Την ίδια ώρα, επεσήμανε πως «η Ελλάδα πρωταγωνίστησε στην Ευρώπη να υπάρξει συμφωνία για να λειτουργήσει ξανά η γραμμή παραγωγής Canadair, η Ελλάδα θα παραλάβει το πρώτο το 2028. Έχουμε ακόμα μπροστά μας ακόμη δύσκολες μέρες. Ζητώ από όλους τη μέγιστη προσοχή».

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Πολιτική Κυριάκος Μητσοτάκης Υπουργικό Συμβούλιο Πυροσβεστική Φωτιά

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader