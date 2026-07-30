Μητσοτάκης για νεκρούς πυροσβέστες: «Εκφράζω τη βαθιά μας θλίψη - Δύσκολες οι μέρες μπροστά μας»

Τη βαθιά του θλίψη για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή του κατά τη διάρκεια κατάσβεσης στα πύρινα μέτωπα του Ρεθύμνου και του Γυθείου εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισήγησή του σήμερα Πέμπτη (30/7) στο Υπουργικό Συμβούλιο.

«Η Πολιτεία τούς τιμά. Στέκεται στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της ώστε η Ελλάδα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση» δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Αναφέρθηκε, δε, στις «μέγα-πυρκαγιές» που αντιμετωπίζουν η Γαλλία και η Ισπανία, τους οποίους και συνέδραμε η χώρα.

Την ίδια ώρα, επεσήμανε πως «η Ελλάδα πρωταγωνίστησε στην Ευρώπη να υπάρξει συμφωνία για να λειτουργήσει ξανά η γραμμή παραγωγής Canadair, η Ελλάδα θα παραλάβει το πρώτο το 2028. Έχουμε ακόμα μπροστά μας ακόμη δύσκολες μέρες. Ζητώ από όλους τη μέγιστη προσοχή».