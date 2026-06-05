Τραγωδία στη Σαχάρα: 50 νεκροί από δίψα μετά από βλάβη φορτηγού

Σχεδόν 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από δίψα όταν φορτηγό που τους μετέφερε από το Μάλι προς τον Νίγηρα υπέστη βλάβη στην έρημο Σαχάρα, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών.

Οι επιβάτες, Νιγηριανοί υπήκοοι που επέστρεφαν στις οικογένειές τους, είχαν ξεκινήσει το ταξίδι τους όταν το όχημα χάθηκε και στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε σε απομακρυσμένη περιοχή κοντά στα σύνορα του Μάλι και της Αλγερίας. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη από τον κυβερνήτη της περιοχής Αγκαντέζ του Νίγηρα, οι ταξιδιώτες έμειναν ακινητοποιημένοι χωρίς νερό και χωρίς τη δυνατότητα επισκευής του οχήματος.

«Ακινητοποιημένοι χωρίς νερό και ανίκανοι να επισκευάσουν το όχημα... οι ταξιδιώτες βρέθηκαν παγιδευμένοι στη μέση ενός εχθρικού περιβάλλοντος όπου οι ακραίες θερμοκρασίες και η έλλειψη σημείων ανεφοδιασμού καθιστούν την επιβίωση εξαιρετικά δύσκολη», ανέφερε χαρακτηριστικά η δήλωση.

Δύο άνδρες κατάφεραν να περπατήσουν δεκάδες χιλιόμετρα μέχρι την πλησιέστερη πόλη, όπου ειδοποίησαν τις αρχές για το περιστατικό. Στη συνέχεια, διασώστες εντόπισαν τα πτώματα 49 ανθρώπων κάτω από το ακινητοποιημένο φορτηγό και στην γύρω περιοχή, προχωρώντας στην ταφή τους σε ομαδικούς τάφους που σκάφτηκαν επιτόπου.

Οι διασώστες παρείχαν επίσης βοήθεια σε δεύτερο φορτηγό που είχε εγκλωβιστεί στην περιοχή για τρεις ημέρες με περισσότερους από 60 επιβαίνοντες, καθώς είχε χαλάσει η μπαταρία του οχήματος.

Σύμφωνα με τις αρχές, νεαροί Νιγηριανοί πραγματοποιούν τέτοιες διαδρομές προς το Μάλι για εργασία σε εργοτάξια βιοτεχνικής εξόρυξης, παρά τους σοβαρούς κινδύνους που ενέχουν οι μετακινήσεις στην περιοχή λόγω της παρουσίας ένοπλων ομάδων.