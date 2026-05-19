Τραγωδία στην Κέρκυρα: Νεκρός ο 42χρονος πατέρας που επέβαινε στη γουρούνα - Κρίσιμα ο γιος του

Τον θάνατο ενός 42χρονου Βρετανού τουρίστα ο οποίος επέβαινε πάνω σε γουρούνα επιβεβαίωσαν οι γιατροί στο Νοσοκομείο Κέρκυρας την Τρίτη 19 Μαΐου ύστερα από σφοδρό τροχαίο.

Ο άνδρας ο οποίος οδηγούσε το όχημα βρισκόταν στην επαρχιακή οδό Σιδαρίου – Κασσιόπης, στο τμήμα από την Αχαράβη προς τον Άγιο Σπυρίδωνα μαζί με τον ανήλικο γιο του και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορεία του με αποτέλεσμα να βρεθούν σε χακτάκι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το kerkyrasimera, ο 14χρονος βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Για τον απεγκλωβισμό των τραυματιών επιχείρησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία με εννέα πυροσβέστες, ενώ στη συνέχεια πατέρας και γιος μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Οι ακριβείς συνθήκες του μοιραίου τροχαίου διερευνώνται από τις τοπικές Αρχές.