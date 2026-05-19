Κέρκυρα: Πατέρας και γιος έπεσαν με γουρούνα σε χαντάκι - Σε κρίσιμη κατάσταση ο ένας

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε την Τρίτη 19 Μαΐου 2026 στη Βόρεια Κέρκυρα, όταν γουρούνα εξετράπη της πορείας της και έπεσε σε χαντάκι στην επαρχιακή οδό Σιδαρίου – Κασσιόπης, στο τμήμα από την Αχαράβη προς τον Άγιο Σπυρίδωνα.

Το όχημα οδηγούσαν πατέρας και γιος, οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το kerkyrasimera, ο πατέρας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Για τον απεγκλωβισμό των τραυματιών επιχείρησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία με εννέα πυροσβέστες, ενώ στη συνέχεια πατέρας και γιος μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.