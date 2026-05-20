Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: Αυτοκίνητο «τούμπαρε» στον ΒΟΑΚ - Τραυματίστηκε ένα άτομο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη το μεσημέρι της Τετάρτης (20/5) κοντά στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν αυτοκίνητο ανατράπηκε οδηγώντας στον τραυματισμό ενός ατόμου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον ΒΟΑΚ (Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης), στο ύψος του Καρτερού, ανατολικά του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ένα αυτοκίνητο, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, ανατράπηκε στη μέση του δρόμου, προκαλώντας αναστάτωση στο σημείο.

Κάτω από το όχημα εγκλωβίστηκε ένα άτομο, το οποίο παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο τραυματίας δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ στο σημείο επικράτησε έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση.