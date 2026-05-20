Ρόδος: Θρήνος στο τελευταίο αντίο στη μητέρα και την κόρη της που σκοτώθηκαν στο τροχαίο

Εκατοντάδες κόσμου παρέστησαν σήμερα, Τετάρτη 20/5, στην εξόδιο ακολουθία μητέρας και κόρης, που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στο νησί της Ρόδου την περασμένη Κυριακή.

Συγγενείς και φίλοι είπαν το «τελευταίο αντίο» σήμερα στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Ρόδου, όπου τελέσθηκε η κηδεία, παρουσία του δημάρχου Ρόδου Αλ. Κολιάδη, των βουλευτών Γιάννη Παππά και Μίκας Ιατρίδη, καθώς επίσης και δεκάδων εκπροσώπων φορέων και αρχών της Ρόδου, εκφράζοντας έτσι τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια.

Με ανακοίνωσή της, η οικογένεια αντί στεφάνων προέτρεψε τον κόσμο να καταθέσει την όποια οικονομική ενίσχυση επιθυμεί, απευθείας στην Εταιρία υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων (ΕΥΘΥΤΑ).

Σημειώνεται ότι σήμερα το μεσημέρι, αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή Ρόδου ο 44χρονος οδηγός του αυτοκινήτου που συγκρούστηκε με το όχημα των δύο γυναικών, σε βάρος του οποίου έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ.