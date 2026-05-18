Ρόδος: Πώς συνέβη το τροχαίο που έχασαν τη ζωή τους μητέρα και κόρη - Στον εισαγγελέα ο οδηγός

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ρόδου το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το μερημέρι της Κυριακής 17 Μαΐου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη.

Οι δύο γυναίκες, μητέρα 57 ετών και κόρη 26 ετών, κάτοικοι του νησιού, έχασαν τη ζωή τους από τη σφοδρή σύγκρουση των δύο οχημάτων. Όπως μεταδίδει η «Ροδιακή», το δυστύχημα έγινε γύρω στις 15:30 και έχει προκαλέσει σοκ, προσθέτοντας ακόμα μία τραγωδία στους δρόμους της Ρόδου.

Στο δεύτερο αυτοκίνητο επέβαιναν ένας πατέρας με τον γιο του και μία ακόμη γυναίκα. Και οι τρεις τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα.

Στον εισαγγελέα ο οδηγός του δεύτερου οχήματος

Ο οδηγός του δεύτερου ΙΧ, αφού έλαβε τις πρώτες βοήθειες και εξετάστηκε από τους γιατρούς, κρατείται από την Τροχαία Ρόδου. Σε βάρος του έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα το μεσημέρι στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.