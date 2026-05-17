Ρόδος: Μάνα και κόρη τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος στην περιοχή Αφάντου

Μητέρα και κόρη, 57 και 26 ετών αντίστοιχα, με καταγωγή από τη Ρόδο, είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος, που σημειώθηκε στις τρεις και μισή το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή Αφάντου, έπειτα από σύγκρουση με άλλο όχημα.



Στο δεύτερο όχημα με το οποίο υπήρξε η σύγκρουση επέβαιναν πατέρας και γιος καθώς επίσης και ακόμα μια γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν επίσης στο νοσοκομείο για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.



Ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου, μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών κρατείται από τους αστυνομικούς, καθώς σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και αναμένεται αύριο το μεσημέρι να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Στο γενικό νοσοκομείο της Ρόδου μεταφέρθηκαν ακόμα τρία άτομα που μετέβαιναν στο δεύτερο όχημα, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Από τη σύγκρουση, το ένα ΙΧ ανετράπη στο οδόστρωμα. Το αυτοκίνητο μετετράπη σε μάζα σιδερικών μέσα, στο οποίο είχαν εγκλωβιστεί οι δύο επιβάτες του.

Στο σημείο έσπευσε προσωπικό της Πυροσβεστικής -που κατέβαλε προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό των επιβατών- της Τροχαίας Ρόδου, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκαν δυο γυναίκες και παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του #ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, σε περιοχή του δήμου Ρόδου. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 17, 2026

Έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Ρόδου.