Θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο: «Ξεκάθαρα πέρασε με κόκκινο» - Μαρτυρία «καίει» τον οδηγό της BMW

Συνεχίζει να συγκλονίζει η διπλή τραγωδία που συνέβη στη Ρόδο το μεσημέρι της Κυριακής 17 Μαΐου, με μία 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της να χάνουν τη ζωή τους, όταν μία BMW διεμβόλισε το όχημα στο οποίο επέβαιναν.

Για το θανατηφόρο τροχαίο στην περιοχή Αφάντου, συνελήφθη ο 44χρονος οδηγός της BMW. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία επήλθε θάνατος και για ανθρωποκτονία εξ αμελείας κατά συρροή, με τον άνδρα να αφήνεται χθες ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Παρά τους ισχυρισμούς του 44χρονου ότι δεν είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, τα πρώτα ευρήματα της έρευνας για το δυστύχημα έρχονται να τον διαψεύσουν κατηγορηματικά. Χαρακτηριστικό είναι και το βίντεο από την ώρα του τραγικού περιστατικού, στο οποίο η BMW φαίνεται και ακούγεται να διασχίζει τον δρόμο με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύγκρουσης pic.twitter.com/7a2qsnJknd — Flash.gr (@flashgrofficial) May 18, 2026

«Πέρασε με κόκκινο, το είδαμε τρεις»

Ηχηρή διάψευση όμως για τα όσα υποστηρίζει ο 44χρονος οδηγός, έρχεται και από μάρτυρα που βρισκόταν στο σημείο την ώρα του δυστυχήματος, ο οποίος υποστηρίζει ότι η BMW πέρασε με κόκκινο και έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

«Ξεκάθαρα πέρασε με κόκκινο η BMW. Το είδαμε και οι τρεις», δήλωσε ο Μακ, αυτόπτης μάρτυρας, μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Live News».

«Όσο για το αν έτρεχε, πήγαινε σίγουρα πάνω από το όριο, με 120 έως 140 χιλιόμετρα την ώρα. Πήγαινε πολύ γρήγορα για να μπορέσει να αντιδράσει γρήγορα», πρόσθεσε ο μάρτυρας.

«Οι γυναίκες έστριψαν με πράσινο, πήγαιναν κανονικά και δεν έκαναν τίποτα λάθος. Είδαν το πράσινο και πέρασαν, ωστόσο δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν γιατί πήγαινε πολύ γρήγορα ο άλλος».

«Η αστυνομία έφτασε στα 10 λεπτά και το ασθενοφόρο στα 15 με 20 λεπτά, οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να επιβιώσουν», είπε ο αυτόπτης μάρτυρας.