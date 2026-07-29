Τραγωδία στον Πειραιά: Η ιστορία της 19χρονης Νεφέλης που δεν επέστρεψε από την δουλειά της

«Άνοιξε την πόρτα, γύρισε, μας έστειλε ένα φιλί και δεν την είδαμε ξανά». Έξι χρόνια μετά, ο τραγικός θάνατος της 19χρονης Νεφέλης Πολυχρονιάδη έπειτα από έκρηξη σε καφετέρια στον Πειραιά όπου εργαζόταν, εξακολουθεί να στοιχειώνει την οικογένειά της. Ένα χαρούμενο κορίτσι, γεμάτο όνειρα να αφιερωθεί στα παιδιά και ειδικότερα σε εκείνα με ειδικές ανάγκες, έπαψε, έτσι ξαφνικά, να υπάρχει. Ύστερα από 11 εφιαλτικές μέρες στην εντατική, άφησε την τελευταία του πνοή, χαρίζοντας όμως με τον θάνατό του τη ζωή σε συνανθρώπους μας, που αναζητούσαν μια σανίδα σωτηρίας, ένα μόσχευμα, για να ζήσουν.

Όλα αυτά τα χρόνια, η οικογένειά της αναζητά τη δικαίωση που, όπως υποστηρίζει, δεν ήρθε ποτέ. Πρωτόδικα όλοι οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν αθώοι για την φονική έκρηξη. Όμως η Εισαγγελέας άσκησε έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης, μετά και τα νέα στοιχεία που προσκόμισε η οικογένεια της Νεφέλης, με αποτέλεσμα η υπόθεση να παραπεμφθεί σε δεύτερο βαθμό.

Ο χρόνος σταμάτησε στο παιδικό δωμάτιο

Η μητέρα της Νεφέλης, Μαρία Φωκιανού, άνοιξε για πρώτη φορά στον FLASH το δωμάτιο της 19χρονης, στον Πειραιά. Όλα αυτά τα χρόνια, δεν άλλαξε τίποτα: Τις φωτογραφίες της, τα μετάλλια των δύο μικρών αγοριών της οικογένειας, το αγαπημένο μαξιλάρι της άτυχης 19χρονης με τον Μίκυ Μάους. Σε αυτό το δωμάτιο έκανε όνειρα για τη ζωή, όμως αυτά κόπηκαν απότομα και βίαια.

«Μαμά πάω για δουλειά»

Η Νεφέλη δεν είχε συμπληρώσει ούτε δύο μήνες στην καφετέρια, στον Πειραιά. Τέλος Μαΐου έπιασε δουλειά, στις 22 Ιουλίου έγινε η έκρηξη και ακολούθησε φωτιά. Η 19χρονη τραυματίστηκε βαρύτατα.

Για 11 ημέρες η μητέρα της Νεφέλης έζησε την «κόλαση της εντατικής», όπως λέει. Αναζήτησε την ελπίδα για το παιδί της στα βλέμματα των γιατρών, που όμως ποτέ δεν αντίκρισε. Τότε κατάλαβε, ότι τα όνειρα της 19χρονης, είχαν δώσει την θέση τους στον απόλυτο εφιάλτη.

«Δώστε τα όλα, εκτός από την καρδιά μου»

Μέσα στο σκοτάδι της απώλειας, η οικογένεια της 19χρονης πήρε την γενναία απόφαση, να δωρίσει τα όργανά της, χαρίζοντας ζωή σε ανθρώπους που δεν γνώριζε. Αν και την απόφαση αυτή, την είχε πάρει η ίδια η Νεφέλη, λίγο καιρό πριν, σε μια ανύποπτη στιγμή. «Αν πότε πεθάνω, δώστε τα όλα, εκτός από την καρδιά μου» είχε πει στην μητέρα της.

Το Εφετείο και ο κίνδυνος της παραγραφής

Έξι χρόνια μετά την τραγωδία, ο αγώνας της οικογένειας δεν έχει τελειώσει. Μετά της έφεση της Εισαγγελέως, η υπόθεση οδηγείται στο Εφετείο και οι κατηγορούμενοι θα καθίσουν ξανά στο εδώλιο, όμως με τον κίνδυνο της παραγραφής να είναι υπαρκτός.