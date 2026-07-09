Λίγες εβδομάδες μετά την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα, ο Τραϊανός Δέλλας εξακολουθεί να βιώνει μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής του. Η απουσία της γυναίκας με την οποία πορεύτηκε για χρόνια είναι βαριά, ενώ προτεραιότητά του παραμένει η στήριξη της κόρης τους, Βικτώριας, η οποία ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο, ξεκινώντας τις σπουδές της στην Κύπρο.

Η σκέψη που έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής και προπονητής εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην ανέγερση ενός μικρού εκκλησιού, ως φόρο τιμής στη μνήμη της Γωγώς Μαστροκώστα.

Πρόκειται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, για μια βαθιά προσωπική σκέψη, με έντονο συμβολισμό, που εκφράζει την επιθυμία του να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη της γυναίκας με την οποία μοιράστηκε τη ζωή του.

Στο Ευηνοχώρι, εκεί όπου αναπαύεται η Γωγώς Μαστροκώστα

Το εκκλησάκι φέρεται να σχεδιάζεται στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τον τόπο καταγωγής της Γωγώς Μαστροκώστα, όπου βρίσκεται και η τελευταία της κατοικία.

Εφόσον προχωρήσει η πρωτοβουλία, ο χώρος θα αποτελέσει ένα σημείο προσευχής και περισυλλογής, αφιερωμένο στη μνήμη της, αλλά και στην κοινή πορεία που μοιράστηκαν ως οικογένεια.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από την πλευρά του Τραϊανού Δέλλα, ωστόσο οι πληροφορίες κάνουν λόγο για μια σκέψη που έχει ξεχωριστή συναισθηματική σημασία για τον ίδιο και τους ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό της Γωγώς Μαστροκώστα όλα αυτά τα χρόνια.