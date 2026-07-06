Έχουν περάσει 43 μέρες από τότε που η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή και σήμερα 6 Ιουλίου η κόρη της, Βικτώρια Δέλλα αποφοίτησε από το Λύκειο και μοιράστηκε αυτή την ξεχωριστή στιγμή μόνο με τον πατέρα της Τραϊανό Δέλλα.

Στο βίντεο που ανάρτησε στο Instagram τη βλέπουμε να τρέχει στην αγκαλιά του αμέσως μετά την αποφοίτησή της. «Σε ευχαριστώ για όλα μπαμπά. Σε ευχαριστώ για τον άνθρωπο που είσαι και για τον άνθρωπο που με έχεις κάνει με την αγάπη και την υποστήριξή σου. Σε αγαπώ τόσο πολύ», έγραψε ως λεζάντα.

Βικτώρια Δέλλα: «Σε ευχαριστώ μπαμπά γι’ αυτό που είσαι και γι’ αυτό που είμαι χάρη στην αγάπη σου»



Η κόρη του Τραϊανού Δέλλα και της Γωγώς Μαστροκώστα αποφοίτησε από το Λύκειο και ανοίγει τα φτερά της για τις σπουδές της… pic.twitter.com/So4Psl0mvA — Flash.gr (@flashgrofficial) July 6, 2026

Στη συνέχεια ανέβασε και φωτογραφίες στον λογαριασμό της και μίλησε με τρυφερά λόγια για εκείνον, ενώ δεν παρέλειψε να θυμηθεί και τη μητέρα της: «Στην αποφοίτησή μου, οι δύο πιο σημαντικοί άνθρωποι της ζωής μου ήταν μαζί μου: το αστέρι μου και ο μπαμπάς μου.Μαμά μου, μπορεί να μην σε κρατούσα από το χέρι εκείνη τη στιγμή, όμως σε ένιωθα δίπλα μου. Η αγάπη σου, όσα μου έμαθες και όσα μου χάρισες με ακολουθούν κάθε μέρα. Μου λείπεις όσο τίποτα και θα μου λείπεις για πάντα. Ελπίζω να ήσουν περήφανη για μένα, γιατί κάθε μου βήμα έχει μέσα του κι ένα κομμάτι από εσένα.

Μπαμπά, η απώλειά της θα είναι πάντα ένα κομμάτι της ζωής μας, αλλά το να σε έχω δίπλα μου κάνει αυτό το βάρος λίγο πιο εύκολο να το κουβαλάω. Σε ευχαριστώ που είσαι πάντα ο ήρωάς μου και το μεγαλύτερό μου στήριγμά μου. Πόσο τυχερή είμαι που γνώρισα την πιο αγνή αγάπη και από τους δυο σας, ο καθένας με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Σας αγαπώ περισσότερο απ’ όσο μπορούν να περιγράψουν οι λέξεις», έγραψε στη σελίδα της στο Instagram όποι μοιράστηκε και φωτογραφίες από τη σημαντική για τη ζωή της ημέρα.