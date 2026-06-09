Τραμπ: «Το Ιράν κατέρριψε αμερικανικό Apache στα Στενά του Ορμούζ - Οι ΗΠΑ πρέπει να απαντήσουν»

Νέα επικίνδυνη τροπή παίρνει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, μετά την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, με την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι Ιρανοί κατέρριψαν αμερικανικό ελικόπτερο Apache που πραγματοποιούσε περιπολία πάνω από τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο χειριστές, οι οποίοι είναι ασφαλείς και δεν έχουν τραυματιστεί. Την ίδια στιγμή, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «πρέπει, αναγκαστικά, να απαντήσουν» στην επίθεση, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο την ένταση σε μία από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες περιοχές του πλανήτη.

«Μόλις ενημερώθηκα από τον σπουδαίο στρατό μας ότι χθες το βράδυ οι Ιρανοί κατέρριψαν ένα από τα ιδιαίτερα εξελιγμένα ελικόπτερά μας Apache, ενώ περιπολούσε πάνω από τα Στενά του Ορμούζ», έγραψε ο Τραμπ.

«Στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο πιλότοι, και οι δύο είναι ασφαλείς και αβλαβείς. Παρ' όλα αυτά, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει, αναγκαστικά, να απαντήσουν σε αυτή την επίθεση», πρόσθεσε.

Truth Social / @realDonaldTrump

Η επίσημη ανακοίνωση της CENTCOM

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, πάντως, στην επίσημη ανακοίνωσή της δεν επιβεβαίωσε ότι το ελικόπτερο καταρρίφθηκε από ιρανικά πυρά.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, δύο μέλη πληρώματος ενός AH-64 Apache του αμερικανικού στρατού διασώθηκαν από αμερικανικές δυνάμεις, αφού το ελικόπτερο «κατέπεσε» κοντά στις ακτές του Ομάν, ενώ πραγματοποιούσε περιπολία σε περιφερειακά ύδατα.

Οι δύο στρατιωτικοί διασώθηκαν μέσα σε περίπου δύο ώρες και η κατάστασή τους χαρακτηρίζεται σταθερή. Η αιτία του περιστατικού, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Η επιχείρηση διάσωσης έγινε με τη συνδρομή της Κεντρικής Διοίκησης Ναυτικών Δυνάμεων των ΗΠΑ, της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας, καθώς και μονάδων της Πολεμικής Αεροπορίας και του Ναυτικού των ΗΠΑ, ανάμεσά τους και της Task Force 59 του 5ου Στόλου.

Το μήνυμα Τραμπ και ο κίνδυνος κλιμάκωσης

Η φράση του Αμερικανού προέδρου ότι οι ΗΠΑ «πρέπει να απαντήσουν» θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικών αντιποίνων.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες για το είδος ή τον χρόνο πιθανής αμερικανικής αντίδρασης. Ωστόσο, η διατύπωση του Τραμπ δείχνει ότι η Ουάσιγκτον αντιμετωπίζει το περιστατικό ως σοβαρή εχθρική ενέργεια, εφόσον επιβεβαιωθεί ότι το Apache χτυπήθηκε από ιρανικά πυρά.

Διεθνή πρακτορεία μεταδίδουν ότι η αιτία της πτώσης του ελικοπτέρου παραμένει ασαφής, με τα σενάρια να περιλαμβάνουν είτε κατάρριψη είτε μηχανική βλάβη είτε άλλο επιχειρησιακό πρόβλημα.

Το βέβαιο είναι ότι το περιστατικό προσθέτει ακόμη έναν κρίκο στην αλυσίδα της έντασης γύρω από το Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ, σε μια στιγμή που η περιοχή βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας.

Η ανάρτηση του Τραμπ

«Μόλις ενημερώθηκα από τον σπουδαίο στρατό μας ότι χθες το βράδυ οι Ιρανοί κατέρριψαν ένα από τα ιδιαίτερα εξελιγμένα ελικόπτερά μας Apache, ενώ περιπολούσε πάνω από τα Στενά του Ορμούζ.

Στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο πιλότοι, και οι δύο είναι ασφαλείς και αβλαβείς.

Παρ' όλα αυτά, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει, αναγκαστικά, να απαντήσουν σε αυτή την επίθεση.



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα!



Πρόεδρος DONALD J. TRUMP»