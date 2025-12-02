Travel Tuesday: Πώς ξεκίνησε η «Black Friday» για τις ταξιδιωτικές προσφορές

Μέχρι πρόσφατα, ο κόσμος των εκπτώσεων περιστρεφόταν γύρω από τη Black Friday και τη Cyber Monday. Όμως τα τελευταία χρόνια ένας νέος «παίκτης» κερδίζει έδαφος ειδικά για όσους ψάχνουν την επόμενη απόδρασή τους.

Ο λόγος για την Travel Tuesday, τη μέρα που έχει εξελιχθεί σε… παράδεισο για ταξιδιώτες που κυνηγούν φθηνά αεροπορικά, ξενοδοχεία και πακέτα διακοπών.

Ήδη από την Black Friday, αεροπορικές εταιρείες και μεγάλες αλυσίδες ξενοδοχείων ανοίγουν τον χορό των προσφορών, τις οποίες φροντίζουν να διατηρούν μέχρι και σήμερα, 2 Δεκεμβρίου, ημέρα της Travel Tuesday.

Πώς ξεκίνησε - Τι «κρύβεται» από πίσω

Δεν είναι τυχαίο. Οι τελευταίες ημέρες του Νοεμβρίου και οι πρώτες δύο εβδομάδες του Δεκεμβρίου αποτελούν περίοδο χαμηλής ζήτησης για τον τουρισμό. Έτσι, οι εταιρείες ρίχνουν αισθητά το ποσό των εισιτηρίων προκειμένου να γεμίσουν τα αεροπλάνα τους, κάνοντας την Travel Tuesday μία από τις πιο συμφέρουσες ημέρες του χρόνου για κρατήσεις.

Η ιδέα αποδίδεται στην πλατφόρμα Hopper, που το 2017 εντόπισε πως η Τρίτη μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών ήταν από τις πιο αποδοτικές μέρες για αγορά αεροπορικών εισιτηρίων. Από τότε, η Travel Tuesday εξαπλώθηκε ταχύτατα σε όλο τον κόσμο, με το ενδιαφέρον αναζήτησης να αυξάνεται εντυπωσιακά, κατά 500% μεταξύ 2021 και 2023.

Travel Tuesday και όποιος πρόλαβε…

Η ημέρα έχει πλέον καθιερωθεί την Τρίτη μετά το Thanksgiving στη Βόρεια Αμερική, φέτος δηλαδή στις 2 Δεκεμβρίου. Οι προσφορές ξεκινούν ήδη από το βράδυ της Δευτέρας, ενώ την Τρίτη το πρωί οι εκπτώσεις μπορούν να φτάσουν το 15%–25%.

Σε αντίθεση με τη Black Friday και τη Cyber Monday, η Travel Tuesday δεν έχει διάρκεια ούτε την ίδια μαζικότητα. Οι προσφορές είναι περιορισμένες, «τρέχουν» για λίγες ώρες και εξαφανίζονται γρήγορα, γεγονός που την καθιστά ακόμη πιο δημοφιλή για όσους θέλουν να εξασφαλίσουν τα καλύτερα deals πριν… εξαϋλωθούν.