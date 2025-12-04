«Τρία σενάρια για την Αττική...» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες

Προσοχή συνιστά ο Γιώργος Τσατραφύλλιας τις επόμενες ώρες στην Αττική, εν όψει της επέλασης της κακοκαιρίας BYRON.



Με νέα ανάρτηση, ο γνωστός μετεωρολόγος δίνει τα τρία σενάρια για την Αττική από ισάριθμα προγνωστικά κέντρα, με τον Σαρωνικό να φαίνεται πως θα πληγεί περισσότερο από την κακοκαιρία.



Σύμφωνα με όσα αναφέρει στην ανάρτησή του, αναμένεται να πέσει μεγαλύτερος όγκος νερού από την πρόσφατη κακοκαιρία.



Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:



«Από 40 μέχρι 90 χιλιοστά βροχής δίνουν τρία προγνωστικά κέντρα σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία για την Αττική.



Οι παράκτιες περιοχές που βρέχονται από τους δύο κόλπους (Σαρωνικό - Ευβοϊκό) και τα δυτικά, δείχνουν να είναι οι πιο επικίνδυνες για προβλήματα.



Η ποσότητα αυτή είναι λίγο μεγαλύτερη από την πρόσφατη κακοκαιρία.



Το πεδίο των ανέμων και η ενέργεια του Σαρωνικού θα έχει τον τελευταίο λόγο.



Σίγουρα από σήμερα το απόγευμα μέχρι αύριο το πρωί πρέπει να δείξουμε την απαιτούμενη προσοχή».