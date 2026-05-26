Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Προσοχή στα παιδιά στον δρόμο – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Η 1η Ιουνίου πλησιάζει και φέρνει μαζί της μια διπλή χαρά για τις ελληνικές οικογένειες. Από τη μία, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που υπόσχεται τις πρώτες καλοκαιρινές εξορμήσεις, και από την άλλη, το χαρμόσυνο κουδούνι που σημαίνει το τέλος των μαθημάτων. Τα βιβλία μπαίνουν στο ράφι, ο καιρός ζεσταίνει και οι γειτονιές γεμίζουν ξανά με παιδικές φωνές, ποδήλατα και παιχνίδι. Όμως, αυτή η ξέγνοιαστη περίοδος κρύβει μια μεγάλη ευθύνη για όλους μας. Με περισσότερα παιδιά να κυκλοφορούν στους δρόμους, η οδική ασφάλεια πρέπει να γίνει η απόλυτη προτεραιότητά μας.

Η «ψηφιακή» απειλή της ασφάλτου: Το κινητό που αποσπά την προσοχή

Αν κάνετε μια βόλτα στη γειτονιά σας, θα δείτε μια γνώριμη εικόνα: Παιδιά και εφήβους να περπατούν με το βλέμμα καρφωμένο σε μια οθόνη. Σύμφωνα με διεθνή στοιχεία οδικής ασφάλειας, ένα στα πέντε παιδιά ηλικίας έως 15 ετών έχει εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα ή παρ' ολίγον παράσυρση επειδή κοιτούσε το κινητό του τηλέφωνο ενώ περπατούσε κοντά σε δρόμο. Τα παιδιά απορροφώνται τόσο πολύ από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή τα παιχνίδια, που κυριολεκτικά «αποσυνδέονται» από το περιβάλλον τους, ξεχνώντας να κοιτάξουν δεξιά και αριστερά πριν διασχίσουν το οδόστρωμα.

Η σκληρή πραγματικότητα στην Ελλάδα: Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΑΣ

Στη χώρα μας, το πρόβλημα των παρασύρσεων πεζών – και ιδιαίτερα παιδιών – παραμένει μια ανοιχτή πληγή. Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) και των φορέων οδικής ασφάλειας αποκαλύπτουν μια αλήθεια που σοκάρει: Οι παρασύρσεις πεζών αποτελούν διαχρονικά τη δεύτερη συχνότερη αιτία θανατηφόρων τροχαίων στην Ελλάδα, μετά τις συγκρούσεις οχημάτων.

Σύμφωνα με τα ετήσια δεδομένα, περίπου το 15% με 20% των συνολικών θυμάτων (νεκροί και σοβαρά τραυματίες) στους ελληνικούς δρόμους είναι πεζοί. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι τα παιδιά έως 12 ετών αποτελούν μία από τις πιο ευάλωτες ομάδες. Οι έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά αυτής της ηλικίας δεν έχουν αναπτύξει πλήρως την περιφερειακή τους όραση και δυσκολεύονται να υπολογίσουν σωστά την ταχύτητα και την απόσταση ενός αυτοκινήτου που πλησιάζει.

Σημαντικό στοιχείο: Η πλειοψηφία των παρασύρσεων παιδιών στην Ελλάδα συμβαίνει μέσα στον αστικό ιστό, σε αποστάσεις μικρότερες των 2 χιλιομέτρων από το σπίτι ή το σχολείο τους, τις ώρες που οι οδηγοί θεωρούν ότι «γνωρίζουν τον δρόμο» και χαλαρώνουν την προσοχή τους.

Η ταχύτητα σκοτώνει: Γιατί τα 20 χλμ/ώρα κάνουν τη διαφορά

Οι οδηγοί κρατάμε τη ζωή των παιδιών στα χέρια μας. Όταν κινούμαστε σε κατοικημένες περιοχές, η μείωση της ταχύτητας δεν είναι απλώς μια νομική υποχρέωση, αλλά ζήτημα ζωής και θανάτου.

Τα μαθηματικά της ασφάλτου είναι αμείλικτα: Αν ένα όχημα κινείται με 50 χλμ/ώρα, οι πιθανότητες ένα παιδί να χάσει τη ζωή του ή να τραυματιστεί σοβαρά σε περίπτωση παράσυρσης είναι τρεις φορές μεγαλύτερες σε σχέση με ένα όχημα που κινείται με 30 χλμ/ώρα. Επιβραδύνοντας, δίνουμε στον εαυτό μας τα πολύτιμα δευτερόλεπτα που χρειαζόμαστε για να αντιδράσουμε αν ένα παιδί πεταχτεί ξαφνικά κυνηγώντας μια μπάλα.

Συμβουλές για ένα ασφαλές και ξέγνοιαστο καλοκαίρι

Για να παραμείνει αυτό το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και οι καλοκαιρινές διακοπές μια ανάμνηση χαράς, ας ακολουθήσουμε μερικά απλά βήματα:

Για τους γονείς: Μιλήστε στα παιδιά για τον κανόνα: "Όταν περπατάμε κοντά σε δρόμο, το κινητό μένει στην τσέπη". Μάθετε στα παιδιά να σηκώνουν το βλέμμα, να ακούν τους ήχους του δρόμου και να χρησιμοποιούν πάντα τις διαβάσεις.

Για τους οδηγούς: Αυξήστε την προσοχή σας κοντά σε πλατείες, πάρκα και στενάκια γειτονιών. Προβλέψτε το απρόβλεπτο. Αν δείτε παιδιά στο πεζοδρόμιο, πάρτε το πόδι από το γκάζι.

Στο εξοχικό και στο χωριό: Η παγίδα της «ψεύτικης» ασφάλειας και τα ακουστικά

Με το τέλος των μαθημάτων, χιλιάδες παιδιά στην Ελλάδα μετακομίζουν στο χωριό ή στο εξοχικό, περνώντας χρόνο με τον παππού και τη γιαγιά. Εκεί, η απουσία της έντονης κίνησης της πόλης μάς γεμίζει με μια ψευδαίσθηση ασφάλειας, κάνοντάς μας να χαλαρώνουμε τις άμυνές μας. Όμως, οι επαρχιακοί δρόμοι κρύβουν τις δικές τους, συχνά πιο επικίνδυνες, παγίδες: έλλειψη πεζοδρομίων, ανύπαρκτο φωτισμό το βράδυ και οδηγούς που αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες επειδή «ξέρουν το οδικό δίκτυο».



Σε αυτό το σκηνικό έρχεται να προστεθεί και ένας νέος, αόρατος κίνδυνος: τα ακουστικά. Σήμερα, η πλειοψηφία των εφήβων κυκλοφορεί στον δρόμο ακούγοντας μουσική, απομονώνοντας πλήρως την ακοή της από το περιβάλλον. Ένα παιδί με ακουστικά στα αυτιά δεν θα ακούσει ποτέ το αυτοκίνητο που πλησιάζει, ούτε το προειδοποιητικό κορνάρισμα.

Τέλος, ας μην ξεχνάμε την ελληνική οδηγική πραγματικότητα. Στη χώρα μας, μια διάβαση πεζών δεν εγγυάται ότι το όχημα θα σταματήσει. Είτε λοιπόν τα παιδιά βρίσκονται στο αστικό κέντρο είτε στην πλατεία του χωριού, πρέπει να μάθουν τον χρυσό κανόνα: Δεν διασχίζουμε ποτέ τον δρόμο αν δεν βεβαιωθούμε με τα ίδια μας τα μάτια ότι ο οδηγός μάς είδε και ακινητοποίησε πλήρως το όχημά του. Η οδική ασφάλεια είναι ευθύνη όλων μας. Ας προστατεύσουμε το μέλλον μας, προσφέροντας στα παιδιά μας τους ασφαλείς δρόμους που τους αξίζουν. Καλό τριήμερο και καλό, ασφαλές καλοκαίρι!