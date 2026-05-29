Κυρανάκης: Η Κρήτη κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση θανάτων από τροχαία στην Ελλάδα

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Τη συνολική στρατηγική της κυβέρνησης για την οδική ασφάλεια, καθώς και τα πρώτα μετρήσιμα αποτελέσματα σε εθνικό επίπεδο, παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Η τοποθέτηση έγινε στο πλαίσιο συνεδρίου του Economist και του Powergame.gr στα Χανιά, με θέμα «Επενδύοντας στην αλλαγή: Η Κρήτη σε μετάβαση».

Μετρήσιμα αποτελέσματα και ευρωπαϊκή επίδοση

Ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ότι η Ελλάδα κατέγραψε το 2025 τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση θανάτων από τροχαία δυστυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως τόνισε, η πρόοδος αυτή βασίζεται σε νέα στρατηγική που στηρίζεται στην ανάλυση δεδομένων, στην αυστηρότερη εφαρμογή των κανόνων και στη συνεργασία κράτους, αυτοδιοίκησης και κοινωνίας.

«Αναλύσαμε σε βάθος τα δεδομένα για να δούμε πού, πότε και γιατί χάνονται ζωές στους δρόμους και πάνω σε αυτά σχεδιάσαμε μια νέα στρατηγική που ήδη αποδίδει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι πέντε βασικοί άξονες της πολιτικής

Ο αναπληρωτής υπουργός παρουσίασε πέντε κεντρικούς άξονες της νέας στρατηγικής:

νέος και αυστηρότερος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

ενίσχυση ελέγχων για αλκοόλ και χρήση κράνους

αξιοποίηση καμερών τεχνητής νοημοσύνης για παραβάσεις

επενδύσεις σε οδικές υποδομές και αυτοκινητοδρόμους

συνεργασία με συλλόγους θυμάτων τροχαίων και κοινωνικούς φορείς

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην Κρήτη, η οποία κατέγραψε μείωση 37% στους θανάτους από τροχαία μέσα σε έναν χρόνο — τη μεγαλύτερη μεταξύ των περιφερειών της χώρας.

Ο κ. Κυρανάκης απέδωσε το αποτέλεσμα στον συνδυασμό ελέγχων, τοπικών παρεμβάσεων, πρόληψης και συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι τον Ιούλιο ολοκληρώνονται έργα οδικής ασφάλειας στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ).

Ψηφιακός χάρτης και στοχευμένες παρεμβάσεις

Στο πλαίσιο των δράσεων, ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε στη δημιουργία ψηφιακού χάρτη επικινδυνότητας, που καταγράφει τα σημεία όπου σημειώνονται θανατηφόρα τροχαία.

Όπως είπε, το εργαλείο αυτό επιτρέπει πλέον στοχευμένες παρεμβάσεις από δήμους και αρμόδιες υπηρεσίες.

SMS στους οδηγούς και μέτρα πρόληψης

Ο κ. Κυρανάκης στάθηκε στην αποστολή SMS προς τους οδηγούς κατά την έξοδο της 28ης Οκτωβρίου, με στόχο την υπενθύμιση βασικών κανόνων οδικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία συνδέθηκε με μείωση των θανατηφόρων τροχαίων σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Αναφέρθηκε επίσης στις αντιδράσεις που προκάλεσαν μέτρα πρόληψης, επισημαίνοντας ότι ακόμη και απλές παρεμβάσεις συχνά συναντούν αντιστάσεις.

Υποδομές και δημόσιες συγκοινωνίες

Ο αναπληρωτής υπουργός υπογράμμισε τη σημασία των νέων υποδομών, αναφέροντας ότι στον άξονα Πάτρα – Πύργος καταγράφηκε σημαντική μείωση θανατηφόρων δυστυχημάτων μετά τις παρεμβάσεις.

Αναφέρθηκε επίσης στη 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ τα Σάββατα στην Αθήνα, η οποία προσφέρει ασφαλέστερη μετακίνηση στους νέους και συμβάλλει στη μείωση της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Στόχος η μείωση κατά 50% έως το 2030

Κλείνοντας, ο κ. Κυρανάκης επανέλαβε τον εθνικό στόχο για μείωση των θανάτων από τροχαία κατά 50% έως το 2030, σημειώνοντας ότι η στρατηγική βασίζεται πλέον σε δεδομένα, τεχνολογία και στοχευμένες παρεμβάσεις.