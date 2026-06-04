Ελλάδα Δολοφονίες Τρίκαλα Local News

Τρίκαλα: Ηλικιωμένος πυροβόλησε και σκότωσε τον αδελφό του με καραμπίνα

Οικογενειακή τραγωδία στο κέντρο της πόλης.

Unsplash
Unsplash
Αγγελική Γιαννακού avatar
Αγγελική Γιαννακού

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Τραγωδία σήμερα, Πέμπτη 4 Ιουνίου, το μεσημέρι στα Τρίκαλα, όταν ηλικιωμένος σκότωσε τον επίσης ηλικιωμένο αδελφό του με κυνηγετικό όπλο.

Σύμφωνα με το trikalaola, ο δράστης υποστηρίζει ότι το όπλο εκπυρσοκρότησε και δεν είχε πρόθεση να τον σκοτώσει.

Το θύμα μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο, όμως δυστυχώς είχε ήδη καταλήξει.

Στο σημείο βρίσκεται η Σήμανση της Ασφάλειας Τρικάλων, οι οποίοι διενεργούν την έρευνα.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Δολοφονίες Τρίκαλα Local News

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader