Τρίκαλα: Ηλικιωμένος πυροβόλησε και σκότωσε τον αδελφό του με καραμπίνα

Τραγωδία σήμερα, Πέμπτη 4 Ιουνίου, το μεσημέρι στα Τρίκαλα, όταν ηλικιωμένος σκότωσε τον επίσης ηλικιωμένο αδελφό του με κυνηγετικό όπλο.

Σύμφωνα με το trikalaola, ο δράστης υποστηρίζει ότι το όπλο εκπυρσοκρότησε και δεν είχε πρόθεση να τον σκοτώσει.



Το θύμα μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο, όμως δυστυχώς είχε ήδη καταλήξει.



Στο σημείο βρίσκεται η Σήμανση της Ασφάλειας Τρικάλων, οι οποίοι διενεργούν την έρευνα.