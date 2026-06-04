Τρίκαλα: Ηλικιωμένος πυροβόλησε και σκότωσε τον αδελφό του με καραμπίνα
Οικογενειακή τραγωδία στο κέντρο της πόλης.
Τραγωδία σήμερα, Πέμπτη 4 Ιουνίου, το μεσημέρι στα Τρίκαλα, όταν ηλικιωμένος σκότωσε τον επίσης ηλικιωμένο αδελφό του με κυνηγετικό όπλο.
Σύμφωνα με το trikalaola, ο δράστης υποστηρίζει ότι το όπλο εκπυρσοκρότησε και δεν είχε πρόθεση να τον σκοτώσει.
Το θύμα μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο, όμως δυστυχώς είχε ήδη καταλήξει.
Στο σημείο βρίσκεται η Σήμανση της Ασφάλειας Τρικάλων, οι οποίοι διενεργούν την έρευνα.