Triumph Summer Offers: Μοναδικές προσφορές με όφελος έως και €4.350

Το καλοκαίρι είναι συνδεδεμένο με την αίσθηση της ελευθερίας, τον ανοιχτό δρόμο και τον ήλιο που δύει στον ορίζοντα. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ζήσεις αυτή την εμπειρία από τη σέλα μιας ολοκαίνουργιας μοτοσυκλέτας. Φέτος, η Triumph κάνει το όνειρο κάθε αναβάτη πραγματικότητα, ανακοινώνοντας τις Καλοκαιρινές Προσφορές 2026. Με μια μοναδική κίνηση, η εμβληματική βρετανική εταιρεία διαθέτει μερικά από τα πιο δημοφιλή της μοντέλα σε ιστορικά χαμηλές τιμές, προσφέροντας όφελος που αγγίζει ή και ξεπερνά τα €4.000.

Η Triumph μειώνει τις τιμές στα entry-level μοντέλα της: το Scrambler 400 X προσφέρεται στα €5.890 (όφελος €600), ενώ το Scrambler 400 XC σε Vanilla White στα €6.690.

Είτε αναζητάς την απόλυτη περιπέτεια, είτε την καθημερινή οδηγική απόλαυση στην πόλη, τώρα είναι η ιδανική στιγμή. Οι προσφορές καλύπτουν μια τεράστια γκάμα, από τις ευέλικτες naked μέχρι τις θρυλικές custom και τις πανίσχυρες hyper-naked.

Από την πόλη στο Off-Road: Επιλογές για κάθε αναβάτη

Για όσους αναζητούν τον ιδανικό σύντροφο στην καθημερινότητα, το δημοφιλές Trident 660 (στις εντυπωσιακές αποχρώσεις Diablo Red/Sapphire Black και Cosmic Yellow) είναι πλέον διαθέσιμο στα €7.990, προσφέροντας καθαρό όφελος €1.500. Στην ίδια προνομιακή τιμή (€7.990) θα βρεις και τη συλλεκτική έκδοση Trident 660 Triple Tribute, με το όφελος εδώ να φτάνει τα €1.700. Αν πάλι το DNA σου ζητά scrambler αισθητική, η Triumph μειώνει τις τιμές στα entry-level μοντέλα της: το Scrambler 400 X προσφέρεται στα €5.890 (όφελος €600), ενώ το Scrambler 400 XC σε Vanilla White στα €6.690. Για τους πιο απαιτητικούς των «all-terrain» διαδρομών, το Scrambler 900 σε Kingfisher Blue έρχεται στα €9.990 (κέρδος €1.975).

Η κατηγορία των Premium High-Performance

Οι αναβάτες που δεν συμβιβάζονται με τίποτα λιγότερο από την απόλυτη ισχύ και την premium ποιότητα, θα βρουν στις φετινές προσφορές τις μεγαλύτερες ευκαιρίες. Η εκρηκτική Speed Triple RS αποτελεί την κορωνίδα των εκπτώσεων. Στην απόχρωση Granite/Triumph Yellow η τιμή της διαμορφώνεται στα €17.990, χαρίζοντας στον αγοραστή το κορυφαίο όφελος των €4.350, ενώ η Jet Black έκδοση προσφέρει αντίστοιχα κέρδος €4.000. Παράλληλα, η επιβλητική Rocket 3 R Storm (στις εκδόσεις Carnival Red και Sapphire Black) «γκρεμίζει» την τιμή της κατά €4.000, προσφέροντας τη θηριώδη ροπή της στα €23.990.

Αν το πλάνο σου περιλαμβάνει ατελείωτα χιλιόμετρα, η τουριστική Tiger 1200 GT Pro προσφέρεται στα €17.990 με έκπτωση €3.000,

Ταξίδι και στυλ χωρίς όρια

Αν το πλάνο σου περιλαμβάνει ατελείωτα χιλιόμετρα, η τουριστική Tiger 1200 GT Pro σε Snowdonia White προσφέρεται στα €17.990 με έκπτωση €3.000, έτοιμη να κατακτήσει κάθε γωνιά του χάρτη. Τέλος, για τους λάτρεις του κλασικού στυλ, η modern classic Speed Twin 1200 RS διατίθεται στα €14.990 (όφελος €2.600) και η custom Speedmaster 1200 στα €13.990 (όφελος €2.350).

Μην το αναβάλλεις: Οι συγκεκριμένες τιμές αφορούν περιορισμένο αριθμό μοτοσυκλετών και συγκεκριμένους χρωματικούς συνδυασμούς. Επισκέψου σήμερα έναν εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της Triumph και κάνε το φετινό καλοκαίρι το πιο συναρπαστικό της ζωής σου!