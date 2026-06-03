Τσιμιτσέλης: «Δεν κυνήγησα την παρουσίαση, δέχθηκα μια πρόταση... ούτε είπα να διώξουν κάποιον»

Για τις επαγγελματικές του επιλογές, αλλά και την συντροφική του σχέση μίλησε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στην εκπομπή «The 2night show» που ήταν καλεσμένος και δήλωσε αρχικά:

«Πάντα προσπαθώ να έχω ελεύθερο χρόνο, αλλά πάντα κάτι προκύπτει επαγγελματικά και δεν τα καταφέρνω. Η Κατερίνα δεν μαγειρεύει. Έχει προσπαθήσει αλλά μάλλον είμαι πολύ αυστηρός. Τον τελευταίο καιρό συνεργαζόμαστε με μια εταιρία και μας φέρνει το φαγητό στο σπίτι. Το Σαββατοκύριακο που δεν παίρνουμε, θα ψήσω στην ψησταριά».

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στην παραγωγή ταινιών και παραδέχθηκε: «Γκρίζαρα. Με έφαγε το άγχος της παραγωγής της ταινίας «Κουραμπιέδες από χιόνι». Πήγε πολύ καλά, αλλά μέχρι να πάει καλά άσπριζε τρίχα τρίχα. Όλα έγιναν στην ανάγκη να πεις «γιατί να μην δοκιμάσω κάτι που θέλω ακριβώς;». Είναι καθαρά θέμα προσωπικής αναζήτησης. Έφτασα ηλικιακά να μπορώ να το κάνω και μετά από 25 ταινίες ήθελα να δοκιμάσω κάτι άλλο».

«Δεν κυνήγησα την παρουσίαση. Στην αρχή τα βρήκα σκούρα και είχα να αντιμετωπίσω όλο αυτό το σκηνικό, που είχε γίνει με τα παιδιά που παρουσίαζαν πριν. Εμείς δεν βρεθήκαμε ποτέ κιόλας. Δέχτηκα μια πρόταση που μου έκαναν. Δεν είπα να διώξουν κάποιον.

Όλοι οι δημοσιογράφοι με ρωτούσαν για αυτό και εγώ είχα το άγχος της ζωντανής εκπομπής. Στην αρχή είχε διαλυθεί ο εγκέφαλός μου για να μην κάνω κάτι λάθος. Όταν έχεις να διαχειριστείς θέματα όπως τα Τέμπη, δεν χωρά λάθος.

Στέγνωνε το στόμα μου. Αντιμετώπιζα κάτι πολύ σοβαρό και εγώ σαν ιδιοσυγκρασία δεν είμαι πολύ σοβαρός. Ένιωθα ότι κρίνομαι. Μετά δεν με απασχόλησε καθόλου. Ήθελα να δω αν μπορώ να το κάνω αφενός και να βγάλω ασπροπρόσωπους αυτούς που με επέλεξαν» είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξης για την παρουσίαση της εκπομπής «Όπου υπάρχει Ελλάδα».