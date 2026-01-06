Τσιμτσιλή για γάμο: «Η σπίθα του πρώτου καιρού θέλει μεγάλη προσπάθεια και δεν ξέρω αν μένει η ίδια»

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έκανε έναν απολογισμό της ζωής της και μιλώντας στο περιοδικό ΟΚ! αναφέρθηκε στο πώς είναι να μην χάνεται η σπίθα σε μια σχέση 16 χρόνων! «Η σπίθα του πρώτου καιρού σίγουρα θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και δεν ξέρω αν μένει και η ίδια. Αλλά το θέμα είναι αυτή τη σπίθα να την κάνεις φωτιά που θα καίει στο τζάκι του σπιτιού σου για χρόνια!

Γιατί η σπίθα μπορεί να είναι πολύ δυνατή, που σε εντυπωσιάζει, αλλά μπορεί με τη λάθος διαχείριση να σβήσει και να σου μείνουν μόνο τα ξύλα, που δεν μπορούν να φέρουν ζεστασιά από μόνα τους».

«Είμαστε μαζί από επιλογή»

Η παρουσιάστρια του ALPHA αναφέρθηκε και στις δύσκολες περιόδους που αναπόφευκτα περνά η σχέση της με τον άντρα της, Θέμη Σοφό. «Εμείς αυτό που προσπαθούμε με αγάπη, σεβασμό και υποστήριξη είναι να μην σταματήσει να καίει αυτή η φωτιά στο σπίτι μας. Υπάρχουν διακυμάνσεις, υπάρχουν εύκολες περίοδοι και άλλες πιο δύσκολες. Περίοδοι που μπορεί ένας από τους δύο να περνάει δύσκολα στη δουλειά και να υπάρχει ένας εκνευρισμός.

Αλλά αυτό που μένει στο τέλος της ημέρας είναι ότι και οι δύο προσπαθούμε να παραμερίζουμε τις όποιες δυσκολίες και να εστιάζουμε στο ότι είμαστε μαζί από επιλογή. Αγαπιόμαστε, έχουμε τρία παιδιά και θέλουμε να είμαστε μια οικογένεια ευτυχισμένη».