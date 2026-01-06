Ζαχαρέα για Ρουσόπουλο:«Δεν μου έδωσε σημασία στην αρχή, αλλά κατάλαβε τι ήταν σωστό για τη ζωή του»

Η Μάρα Ζαχαρέα ήταν καλεσμένη στο “Happy day” και μίλησε με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή για το πώς γνώρισε τον σύζυγό της, Θοδωρή Ρουσόπουλο, αλλά και για την οικογένεια την οποία δημιούργησαν. «Με τον Θόδωρο γνωριστήκαμε το 1989 και παντρευτήκαμε το 1992. Μας γνώρισε η φίλη μου, η Ελένη Καλογεροπούλου.

Η Ελένη σίγουρα του μίλησε για εμένα γιατί εγώ είχα έρθει από την Αγγλία τότε, οπότε δεν ήξερα πολύ κόσμο ακόμα από τους δημοσιογράφους. Βρεθήκαμε γιατί τότε καλύπταμε το ίδιο ρεπορτάζ, παρόλο που ο Θόδωρος είχε μπει και στην αρχισυνταξία του πολιτικού και κάπως γνωριστήκαμε».

«Είναι ο άντρας της ζωής μου»

«Δεν μου έδωσε πολλή σημασία από την αρχή, αλλά μετά από 4 - 5 μήνες κατάλαβε ποιο ήταν το σωστό που έπρεπε να κάνει στη ζωή του! Ο Θόδωρος τότε ήταν με μια κοπέλα, εγώ δεν ήμουν με κάποιον. Είναι ο άντρας της ζωής μου. Είναι ένα εξαιρετικός πατέρας και όταν παντρεύεσαι, αυτό το μετράς πάρα πολύ. Είναι βράχος για την οικογένεια».

«Νιώθω ότι τα παιδιά μου είναι ακόμα μικρά»

Η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του STAR αναφέρθηκε και στα παιδιά της. «Η κόρη μου, η Άννα είναι 25 ετών και ασχολείται με τη γραφιστική. Πάει πολύ καλά, δουλεύει freelancer και παρόλο που πολλές φορές της έχουμε πει ότι μπορούμε να τη βοηθήσουμε και να διαφημίσουμε τη δουλειά της, εκείνη μας το έχει απαγορεύσει.

Και ο γιος μου και η κόρη μου έχουν σχέσεις και συζούν, εγώ όμως μέσα μου νιώθω ότι και τα δύο παιδιά είναι μικρά. Ο γιος μου ο Βασίλης είναι 29, μπορεί να μην παντρευτεί, μπορεί και να παντρευτεί, παρόλα αυτά, εγώ ακόμα δεν το έχω δει αυτό το έργο. Το να είμαι πεθερά και να έχω εγγόνια μου φαίνεται πολύ μακρινό. Ο Θόδωρος είναι πολύ έτοιμος για αυτό».