Τσίπρας: Με Τεμπονέρα το πάνελ της Θεσσαλονίκης για την «Ιθάκη»

Σάββατο 17 Ιανουαρίου, 12:00 στον Κινηματογράφο Ολύμπιον.

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει στη Θεσσαλονίκη την «Ιθάκη» με πάνελ που αυτή τη φορά έχει πιο έντονο το πολιτικό «άρωμα».

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο νομικός Αντώνης Σαουλίδης, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος στο κτήμα Σπυρόπουλος και πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίκου, ο Άρης Στυλιανού, πρόεδρος του τμήματος πολιτικών επιστημών του ΑΠΘ, ο Διονύσης Τεμπονέρας αλλά και ο Κώστας Τούμπουρος πολιτικός μηχανικός, επιχειρηματίας και στενός φίλος του Αλέξη Τσίπρα.

Το συντονισμό της συζήτησης θα κάνει η ηθοποιός Φαίη Κοκκινοπούλου.