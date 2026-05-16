Τσουκαλάς: Επίτευγμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη η ακρίβεια που τόσο τον... πονά

Αιχμηρή δήλωση από τον Κώστα Τσουκαλά για την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην έναρξη του Συνεδρίου της ΝΔ.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σχολίασε πως «είναι επίτευγμα της κυβέρνησης η συσσώρευση της ακρίβειας που τόσο τον... πονά» και σκωπτικά σημείωσε:

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε πως λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια, που ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών. Ελπίζω να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική».

Η ανακοίνωση του Κώστα Τσουκαλά

Ποιος με την πολιτική του κρατά την ακρίβεια στις τσέπες των πολιτών;



Ποιος χρησιμοποιεί την ακρίβεια για να κερδοσκοπεί το κράτος και να παράγονται τα μεγάλα υπερπλεονάσματα;



Ποιος στερεί πόρους από την αγορά;



Ποιος αρνείται τη μείωση των έμμεσων φόρων που έκαναν άλλες χώρες;



Ποιος κατέστησε τη χώρα ουραγό στις μεταρρυθμίσεις, την αγοραστική δύναμη και την παραγωγικότητα;



Είναι δικό του επίτευγμα η συσσώρευση της ακρίβειας που τόσο τον …πονά.



Εκτός και αν ο κ. Μητσοτάκης νιώθει απλά Υπουργός στην κυβέρνηση Γεωργιάδη, οπότε κάνει εσωκομματική αντιπολίτευση.