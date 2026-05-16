Τσουκαλάς: Επίτευγμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη η ακρίβεια που τόσο τον... πονά
«Ελπίζω ο πρωθυπουργός να τον ακούσει ο πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική» σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς για την ομιλία Μητσοτάκη στο Συνέδριο της ΝΔ και στην αναφορά του για την ακρίβεια.
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σχολίασε πως «είναι επίτευγμα της κυβέρνησης η συσσώρευση της ακρίβειας που τόσο τον... πονά» και σκωπτικά σημείωσε:
«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε πως λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια, που ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών. Ελπίζω να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική».
Η ανακοίνωση του Κώστα Τσουκαλά
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε πως λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια, που ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών.
Ελπίζω να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική.
Ποιος με την πολιτική του κρατά την ακρίβεια στις τσέπες των πολιτών;
Ποιος χρησιμοποιεί την ακρίβεια για να κερδοσκοπεί το κράτος και να παράγονται τα μεγάλα υπερπλεονάσματα;
Ποιος στερεί πόρους από την αγορά;
Ποιος αρνείται τη μείωση των έμμεσων φόρων που έκαναν άλλες χώρες;
Ποιος κατέστησε τη χώρα ουραγό στις μεταρρυθμίσεις, την αγοραστική δύναμη και την παραγωγικότητα;
Είναι δικό του επίτευγμα η συσσώρευση της ακρίβειας που τόσο τον …πονά.
Εκτός και αν ο κ. Μητσοτάκης νιώθει απλά Υπουργός στην κυβέρνηση Γεωργιάδη, οπότε κάνει εσωκομματική αντιπολίτευση.