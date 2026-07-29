ΑΑΔΕ: Βαριά πρόστιμα άνω του 1 εκατ. ευρώ και λουκέτα σε επιχειρήσεις

Σωρεία φορολογικών παραβάσεων και αδήλωτων εισοδημάτων διαπιστώθηκαν κατά τους ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε επιχειρήσεις.

Οι έλεγχοι της Αρχής που πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα 20 έως 26 Ιουλίου ανέρχονται στους 2.252, εστιάζοντας κυρίως σε τουριστικές περιοχές που παρουσιάζουν αυξημένη κίνηση αυτό το διάστημα, με την ΑΑΔΕ να κρίνει πως οι επιχειρήσεις» στον κλάδο αυτό είναι πιο επίφοβες για φορολογικές παραβιάσεις.

Συγκεκριμένα οι έλεγχοι διεξήχθησαν κατά κύριο λόγο σε επιχειρήσεις εστίασης, φιλοξενίας, διασκέδασης και άλλων τουριστικών υπηρεσιών, όπου και διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε 732 επιχειρήσεις, δηλαδή σε ποσοστό 37,42%.

Συνολικά, καταγράφηκαν:

13.287 φορολογικές παραβάσεις

Αδήλωτα καθαρά έσοδα 545.573 ευρώ

Πρόστιμα 1.023.281 ευρώ

48ωρο λουκέτο σε οκτώ επιχειρήσεις

Ανάμεσα στις επιχειρήσεις που έπρατταν φορολογικές παραβάσεις ήταν και πολύ γνωστές στον κλάδο του τουρισμού, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχής, όπως γνωστό εστιατόριο στο λιμανάκι της Νάουσας, επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων και τουριστική επιχείρηση στην Πάρο, τουριστική επιχείρηση και καφετέρια στην Κέρκυρα, καθώς και δύο επιχειρήσεις στο Φαληράκι Ρόδου, δύο στην Αίγινα και μία στην Πρέβεζα.