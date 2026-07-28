Μεγαλοοφειλέτες: «Παγώνει» η λίστα για 7 μήνες - Χρονική ανάσα και νέα ευκαιρία με 72 δόσεις

Για τις 28 Φεβρουαρίου του 2027 μετατίθεται η ανάρτηση των λιστών με τους μεγαλοοφειλέτες σε εφορία και ΕΦΚΑ, σύμφωνα με κοινή απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, προκειμένου να δοθεί χρόνος στους φορολογούμενους να εντάξουν τα χρέη τους στη ρύθμιση των 72 δόσεων και να αποφύγουν τη δημοσιοποίηση των ονομάτων τους.



Με βάση το ισχύον καθεστώς, οι λίστες που δημοσιεύει η ΑΑΔΕ στην ιστοσελίδα της είναι κοινές για φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν ληξιπρόθεσμες «κατά κεφαλήν» οφειλές άνω των 150.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων προσαυξήσεων και προστίμων προς την Φορολογική Διοίκηση, τα Τελωνεία και τον ΕΦΚΑ και στις οποίες αναγράφεται το συνολικό ύψος των οφειλών κάθε φορολογούμενου. Πρόκειται για χιλιάδες οφειλέτες που παρά τις επανειλημμένες ειδοποιήσεις των φορολογικών και ασφαλιστικών αρχών δεν εξόφλησαν η δεν ρύθμισαν τα χρέη τους. Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία δημοσιοποίηση της λίστας των μεγαλοοφειλετών πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2025



Στο μεταξύ όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στην ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην ψηφιακή εφαρμογή της ΑΑΔΕ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και να εξοφλήσουν τα χρέη τους σε έως 72 μηνιαίες δόσεις εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.



Ειδικότερα:



- Στη ρύθμιση εντάσσονται οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, έχουν βεβαιωθεί στη φορολογική ή τελωνειακή διοίκηση μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, δεν υπάγονταν σε ενεργή ρύθμιση στις 21 Απριλίου 2026 και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλη ρύθμιση ή δικαστική τακτοποίηση μέχρι την ημερομηνία της αίτησης.



- Προϋποθέσεις για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι η τακτοποίηση των λοιπών οφειλών, η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων πέντε ετών και η μη ύπαρξη αμετάκλητης καταδίκης για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

Δόσεις με ελάχιστο ποσό τα 30 ευρώ

- Οι δόσεις ανέρχονται έως τις 72 με ελάχιστο ποσό τα 30 ευρώ τον μήνα. Η ρύθμιση ενεργοποιείται με την πληρωμή της πρώτης δόσης εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα. Η πρώτη δόση μπορεί να εξοφληθεί και μέσω συμψηφισμού επιστροφής φόρου, παρακράτησης αποδεικτικού ενημερότητας ή αναγκαστικής είσπραξης, εφόσον το ποσό πιστωθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.



- Η ρύθμιση χάνεται όταν δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες δόσεις ή όταν οι δύο τελευταίες δόσεις καθυστερήσουν περισσότερο από δύο μήνες, η αν δεν τακτοποιηθούν εντός ενός μήνα λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές ή δημιουργηθούν νέες οι οποίες δεν εξοφληθούν ή δεν ρυθμιστούν εντός τριών μηνών από τη λήξη τους.



- Με τη συνεπή τήρηση της ρύθμισης παρέχεται αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, αναστέλλεται η ποινική δίωξη και η λήψη νέων μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, ενώ είναι δυνατός, υπό προϋποθέσεις, ο περιορισμός υφιστάμενων κατασχέσεων εις χείρας τρίτων για μελλοντικές απαιτήσεις, κατόπιν ειδικής απόφασης αποδέσμευσης.



- Το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα εγγραφής υποθηκών, άρνησης χορήγησης φορολογικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτων όταν η οφειλή δεν είναι επαρκώς διασφαλισμένη, καθώς και συμψηφισμού επιστροφών φόρου με το υπόλοιπο της ρύθμισης.