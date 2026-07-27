Άνοιξε η πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού - Πώς ρυθμίζονται τα χρέη σε έως 420 δόσεις

Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα, Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026, η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, προσφέροντας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις τη δυνατότητα να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις με ευνοϊκότερους όρους.

Η βασική αλλαγή αφορά το όριο ένταξης, καθώς πλέον μπορούν να ρυθμιστούν μέσω του μηχανισμού συνολικές οφειλές άνω των 5.000 ευρώ, έναντι 10.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Η μείωση του ορίου εκτιμάται ότι διευρύνει σημαντικά τη δεξαμενή των δικαιούχων, καθώς δυνητικά περίπου ένα εκατομμύριο επιπλέον οφειλέτες αποκτούν πρόσβαση στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Έως 420 δόσεις για οφειλές σε τράπεζες και servicers

Για τους μικροοφειλέτες, η αλλαγή ανοίγει τον δρόμο για την αποπληρωμή των χρεών σε πολλές ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την ελάχιστη καταβολή να ανέρχεται στα 50 ευρώ.

Με βάση το νέο πλαίσιο, οφειλές προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 240 δόσεις, ενώ οι οφειλές προς τράπεζες και servicers μπορούν να φτάσουν έως και τις 420 δόσεις.

Ολόκληρη η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Ο οφειλέτης καλείται να δηλώσει αναλυτικά τα εισοδήματα, την περιουσιακή του κατάσταση και το σύνολο των οικονομικών του υποχρεώσεων.

Στη συνέχεια, με βάση τους υπολογισμούς που πραγματοποιεί ο μηχανισμός, προκύπτει η πρόταση ρύθμισης, η οποία καθορίζει το ύψος και τον αριθμό των δόσεων.

Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, είναι δυνατό να προβλεφθεί ακόμη και διαγραφή μέρους της βασικής οφειλής, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο για τη βιωσιμότητα της ρύθμισης. Για την απόφαση λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα, η περιουσία και συνολικά οι οικονομικές δυνατότητες του οφειλέτη.

Το επιτόκιο της ρύθμισης διαμορφώνεται σε 3% σταθερό για όλη τη διάρκειά της.

Ο οφειλέτης πρέπει να υποβάλει αναλυτικά τα οικονομικά του στοιχεία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ενώ παράλληλα καλείται να συναινέσει στην άρση του φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου. Με αυτόν τον τρόπο, όλοι οι πιστωτές αποκτούν πλήρη εικόνα για την οικονομική του κατάσταση.

Αυτό αποτελεί μία από τις βασικές διαφορές του εξωδικαστικού μηχανισμού από τη ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία έχει ήδη ενεργοποιηθεί από το περασμένο Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026, παρουσιάζοντας ισχυρή δυναμική.

Οι βασικές διαφορές με τη ρύθμιση των 72 δόσεων

Παρότι και οι δύο ρυθμίσεις έχουν ως στόχο να διευκολύνουν τους οφειλέτες στην αποπληρωμή των χρεών τους, υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους.

Η ρύθμιση των 72 δόσεων αφορά οφειλέτες με χρέη προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ. Αντίθετα, ο εξωδικαστικός μηχανισμός αφορά οφειλές όχι μόνο προς την Εφορία και τα Ταμεία, αλλά και προς τράπεζες και servicers.

Παράλληλα, ο εξωδικαστικός προσφέρει πολύ περισσότερες μηνιαίες δόσεις, οι οποίες μπορούν να φτάσουν τις 240 ή τις 420, ανάλογα με το προφίλ του οφειλέτη και την κατηγορία των χρεών.

Μία ακόμη σημαντική διαφορά είναι ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να προβλέπει «κούρεμα» της βασικής οφειλής, κάτι που δεν περιλαμβάνεται στη ρύθμιση των 72 δόσεων.

Στη ρύθμιση των 72 δόσεων, ο οφειλέτης γνωρίζει εκ των προτέρων τους όρους, όπως τον αριθμό των δόσεων. Στον εξωδικαστικό, αντίθετα, οι όροι διαμορφώνονται μετά την εξέταση των οικονομικών του δεδομένων από τον αλγόριθμο του μηχανισμού.

Όσον αφορά τις οφειλές προς την Εφορία, η ρύθμιση των 72 δόσεων αφορά χρέη που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, δεν είχαν ρυθμιστεί έως τις 21 Απριλίου 2026 και εξακολουθούν να υφίστανται έως την ημέρα υποβολής της αίτησης ένταξης.

Προϋπόθεση είναι επίσης οι οφειλές που βεβαιώθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά να έχουν προηγουμένως εξοφληθεί ή να έχουν ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση.