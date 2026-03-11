Βασίλης Αυλωνίτης: Δείτε τον να παίζει μπάλα με Ρίζο, Σταυρίδη, Κωνσταντάρα, Βασιλειάδου και Μηλιάδη

Έχουν περάσει 56 χρόνια από την ημέρα που ο Βασίλης Αυλωνίτης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 66 χρόνων. Ήταν 10 Μαρτίου 1970… Με αφορμή αυτή την επέτειο, ο Κλεισθένης μοιράστηκε μαζί μας στο Instagram ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο του 1963 από το γήπεδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας εκεί όπου βρέθηκαν σταρ από την αφρόκρεμα της εποχής για να παίξουν μπαλίτσα με την ομάδα των δημοσιογράφων!

φωτογραφία Instagram

Αρχηγός της ομάδας ο Κούρκουλος

«Στις 10 Μαρτίου του 1970 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 66 χρονών ο αγαπημένος μας δημοφιλής ηθοποιός του κινηματογράφου και του θεάτρου Βασίλης Αυλωνίτης. Το Studio Kleisthenis τον θυμάται με αγάπη και μία αδημοσίευτη φωτογραφία με τον φακό του Κλεισθένη το 1963 όπου γνωστοί ηθοποιοί έπαιξαν φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου με τους δημοσιογράφους στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Στη φωτογραφία βλέπουμε τους διαιτητές του αγώνα από αριστερά Ρίζος, Σταυρίδης, Κωνσταντάρας ως τερματοφύλακας, Βασιλειάδου, Αυλωνίτης και Μηλιάδης. Ο αγώνας λήγει με ισόπαλο σκορ 2-2 και το έπαθλο από την πλευρά των ηθοποιών το παραλαμβάνει ο αρχηγός της ομάδας Νίκος Κούρκουλος».