Βασίλης Μιχαήλ: Ο κοσμοπολίτης εφοπλιστής και γαμπρός του Mr Jumbo πίσω από το τάνκερ Zefyros

Το τάνκερ «Zefyros», ένα από τα δεξαμενόπλοια που χτυπήθηκαν την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026 στον Περσικό Κόλπο από ιρανικά σκάφη που φέρονται να ήταν παγιδευμένα με εκρηκτικά, ανήκει στην εταιρεία ελληνικών συμφερόντων Benetech Shipping, των Κύπριων αδελφών Γιώργου και Βασίλη Μιχαήλ.

Αν και προσπαθεί να κρατά χαμηλό προφίλ, ο Βασίλης Μιχαήλ έχει απασχολήσει τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς στο πλευρό του έχουν βρεθεί αρκετές εκρηκτικές παρουσίες στο παρελθόν, όπως η τραγουδίστρια Ζόζεφιν, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει βρει το λιμάνι του στην αγκαλιά της κόρης του Mr Jumbo, Χριστίνας Βακάκη, με την οποία έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια.

Ποιος είναι ο Βασίλης Μιχαήλ

Το πρωί μπορεί να τον βρει κανείς στο γυμναστήριο να κάνει μποξ. Το απόγευμα σε κάποιο γραφείο να συζητά για την αγορά ακόμη ενός δεξαμενόπλοιου. Και το βράδυ, πίσω από ένα σετ ντραμς, να χτυπά ρυθμικά τα τύμπανα σαν να βρίσκεται σε συναυλία.

Η ζωή του 42χρονου Βασίλη Μιχαήλ, δεν ακολουθεί το στερεότυπο που πολλοί έχουν για έναν εφοπλιστή.



Με καταγωγή από την Κύπρο, αλλά μεγαλωμένος στην Αθήνα, ο επιχειρηματίας της ναυτιλίας ανήκει σε μια νέα γενιά ανθρώπων της θάλασσας που συνδυάζουν τη σκληρή επιχειρηματικότητα με έναν κοσμοπολίτικο τρόπο ζωής.

Από τα πρώτα του βήματα στον χώρο της ναυτιλίας μέχρι τη δημιουργία της οικογένειάς του με τη Χριστίνα Βακάκη, η πορεία του μοιάζει με μια ιστορία που ισορροπεί ανάμεσα σε δύο κόσμους: εκείνον των μεγάλων επιχειρηματικών αποφάσεων και εκείνον της προσωπικής αναζήτησης.



Κι αν υπάρχει μια φράση που περιγράφει καλύτερα τη φιλοσοφία του, είναι ίσως η εξής: «Οι μεγαλύτερες απολαύσεις της ζωής είναι δωρεάν».



Για τον Βασίλη Μιχαήλ, η ζωή δεν είναι απλώς μια πορεία επιτυχίας στη ναυτιλία. Είναι ένα μωσαϊκό εμπειριών που ξεκινά από τη θάλασσα της Κύπρου, περνά από τα ναυτιλιακά γραφεία της Αθήνας και φτάνει μέχρι τα ντραμς ενός αυτοσχέδιου στούντιο στο σπίτι του.

Είναι από εκείνους τους ανθρώπους που δύσκολα χωρούν σε έναν τίτλο: εφοπλιστής, επιχειρηματίας, μουσικός από πάθος, αθλητής από ανάγκη και οικογενειάρχης από επιλογή.



Και ίσως αυτό να εξηγεί γιατί, παρότι κινείται στον λαμπερό κόσμο της ναυτιλίας και των επιχειρήσεων, προτιμά να κρατά χαμηλό προφίλ.



Από την Κύπρο στη θάλασσα των επιχειρήσεων



Η σχέση του με τη ναυτιλία δεν είναι τυχαία. Ο πατέρας του εργάστηκε για χρόνια δίπλα στον Κύπριο εφοπλιστή Λουκά Χατζηιωάννου, μαθαίνοντας από πρώτο χέρι τα μυστικά ενός από τους πιο ανταγωνιστικούς κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας.

Ο Βασίλης Μιχαήλ μεγάλωσε ανάμεσα σε ιστορίες για πλοία, ναυλώσεις και μεγάλα επιχειρηματικά ρίσκα.

Οι γονείς του κατάγονται από την Κύπρο - ο πατέρας του από το κατεχόμενο Άρσος της επαρχίας Λάρνακας και η μητέρα του από τους Τρούλλους. Η δική του πορεία ωστόσο ξεκίνησε στην Αθήνα, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε.

Από νωρίς ήξερε ότι θέλει να δημιουργήσει κάτι δικό του. Σπούδασε Ναυτιλιακά στο Σαουθάμπτον της Βρετανίας και όταν επέστρεψε στην Ελλάδα εντάχθηκε στην εταιρεία του αδελφού του, Γιώργου Μιχαήλ, τη Benetech.

Η εταιρεία ξεκίνησε με λίγα πλοία, αλλά σύντομα άρχισε να αναπτύσσεται. Σήμερα ο στόλος της αριθμεί δεξαμενόπλοια μεταφοράς υγρού φορτίου και οι δύο αδελφοί έχουν καταφέρει να εδραιωθούν στον απαιτητικό κόσμο της ναυτιλίας.



Όπως έχει πει ο ίδιος σε παλαιότερη συνέντευξή του: «Όταν κάνεις το σωστό, ανταμείβεσαι».



Η στιγμή που ξεκίνησαν όλα



Υπάρχουν στιγμές που καθορίζουν μια ζωή. Για τον Βασίλη Μιχαήλ μία από αυτές ήταν το 2006, όταν ο πατέρας του αγόρασε το πρώτο δεξαμενόπλοιο για να ξεκινήσουν τη δική τους εταιρεία. Από εκείνη τη στιγμή άρχισε μια πορεία γεμάτη ταξίδια, επιχειρηματικές αποφάσεις και διαπραγματεύσεις που θα καθόριζαν το μέλλον της εταιρείας.



Στην αρχή, κάθε αγορά πλοίου ήταν μια διαδικασία γεμάτη άγχος. Σήμερα αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς του. Ένα μήνυμα στο κινητό, ένα ταξίδι σε άλλη χώρα, μια υπογραφή σε ένα συμβόλαιο - όλα αυτά είναι απλώς κομμάτια ενός παγκόσμιου παζλ.



Ο εφοπλιστής που ξεκινά τη μέρα του με μποξ



Αν κάποιος περίμενε ότι η καθημερινότητα ενός εφοπλιστή περιορίζεται σε γραφεία και συσκέψεις, θα έκανε λάθος. Ο Βασίλης Μιχαήλ ξεκινά σχεδόν κάθε μέρα με άσκηση. Μποξ, τρέξιμο, βάρη ή κολύμβηση είναι μέρος της ρουτίνας του.

Για εκείνον, ο αθλητισμός δεν είναι απλώς χόμπι αλλά τρόπος να διατηρεί καθαρό το μυαλό του.



Από μικρός αγαπούσε τον αθλητισμό, ο οποίος του δίνει την ενέργεια που χρειάζεται για να αντέχει την πίεση της δουλειάς.



Η αγάπη για τα ντραμς



Όταν ήταν παιδί, οι γονείς του τον ρώτησαν κάποια στιγμή ποιο μουσικό όργανο θα ήθελε να μάθει. Η απάντηση του Βασίλη Μιχαήλ ήταν απρόσμενη: «Ντραμς».

Η μητέρα του -όπως ο ίδιος έχει αποκαλύψει σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις του σε κυπριακό μέσο - τον κοίταξε τότε με απόγνωση.

Παρόλα αυτά ξεκίνησε μαθήματα στο ωδείο της περιοχής του και η μουσική έγινε μέρος της ζωής του. Για κάποια χρόνια την άφησε πίσω, όμως αργότερα την ξαναβρήκε.

Σήμερα υπάρχουν ντραμς τόσο στο σπίτι του στην Αθήνα όσο και στη Μύκονο. Μάλιστα μαζί με φίλους δημιούργησε και το συγκρότημα The Gatsbies, γράφοντας μουσική εμπνευσμένη από προσωπικά βιώματα.



«Τρία χόμπι χρειάζεται ο άνθρωπος»



Ο ίδιος πιστεύει σε ένα απλό αλλά χαρακτηριστικό ρητό: Ο άνθρωπος χρειάζεται τρία χόμπι στη ζωή του: ένα για να τον κάνει δημιουργικό, ένα για να τον κρατά σε φόρμα και ένα για να βγάζει χρήματα.



Στην περίπτωση του Βασίλη Μιχαήλ, αυτά είναι η μουσική, ο αθλητισμός και η ναυτιλία.



Η σχέση ζωής με τη Χριστίνα Βακάκη



Στην προσωπική του ζωή, από όπου έχουν περάσει αρκετές αιθέριες υπάρξεις, μεταξύ των οποίων και η εκρηκτική τραγουδίστρια Ζόζεφιν Βέντελ, ο Βασίλης Μιχαήλ βρήκε την ισορροπία στο πρόσωπο της κόρης του Mr Jumbo, Χριστίνας Βακάκη.

Η σχέση του ζευγαριού ξεκίνησε ως μια καλή φιλία και εξελίχθηκε σε έναν μεγάλο έρωτα και μια σχέση ζωής. Σήμερα έχουν δημιουργήσει τη δική τους οικογένεια και ζουν ανάμεσα στην Αθήνα και τη Μύκονο.



Δεν ξεχνά από πού ξεκίνησε



Παρά την επιτυχία του, ο Βασίλης Μιχαήλ αποφεύγει να αυτοπροσδιορίζεται ως «εφοπλιστής». Όταν τον ρωτούν τι δουλειά κάνει, απαντά απλά: «Είμαι επιχειρηματίας στη ναυτιλία».

Ίσως γιατί πιστεύει ότι η επιτυχία δεν είναι τίτλος αλλά διαδρομή. Και ίσως γιατί δεν ξεχνά ποτέ από πού ξεκίνησε.

Όπως έχει πει ο ίδιος: «Οι μεγαλύτερες απολαύσεις της ζωής είναι δωρεάν. Τα χρήματα βοηθούν, αλλά δεν μπορούν να αγοράσουν αγάπη, υγεία ή πραγματικές φιλίες».



Η φιλοσοφία ζωής ενός σύγχρονου εφοπλιστή



Στον κόσμο της ναυτιλίας, όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται συχνά μέσα σε λίγα λεπτά και οι κίνδυνοι είναι μεγάλοι, η αποτυχία είναι πάντα πιθανή.



Για τον Βασίλη Μιχαήλ, όμως, η αποτυχία έχει έναν απλό ορισμό: «Αποτυχία στη δουλειά είναι να μην προσπαθήσω».



Και ίσως αυτή η φράση να συνοψίζει καλύτερα από οτιδήποτε άλλο τη φιλοσοφία του.

Γιατί για εκείνον η ζωή δεν είναι απλώς μια σειρά επιτυχιών. Είναι μια συνεχής προσπάθεια να δημιουργείς, να εξελίσσεσαι και να απολαμβάνεις τη διαδρομή.



Για εκείνον, η πραγματική επιτυχία βρίσκεται αλλού: στη δημιουργία, στην οικογένεια και στη δυνατότητα να ζεις τη ζωή με πάθος.

