Βαθμολογία UEFA: Πρόσθεσε 100 βαθμούς η Ελλάδα μετά την ισοπαλία του Παναθηναϊκού

Ισόπαλος και ξανά προβληματικός παρουσιάστηκε ο Παναθηναϊκός στο ΟΑΚΑ, στο πρώτο παιχνίδι του 3ου προκριματικού του Conference League απέναντι στην ΤΣΣΚΑ 1948. Οι «πράσινοι» παρότι προηγήθηκαν, δέχτηκαν ξανά εύκολο γκολ και το 1-1 αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς ανάμεσα στις δύο ομάδες, για την ρεβάνς της ερχόμενης Τρίτης (11/8, 20:30) στη Σόφια.

Το αποτέλεσμα αυτό έδωσε μονάχα 100 βαθμούς στην Ελλάδα στην ειδική βαθμολογία της UEFA, εκεί όπου η χώρα μας, μέσω ων 5 εκπροσώπων της κυνηγάει την προνομοιούχο 10η θέση, έχοντας ως αντιπάλους την Πολωνία και την Τσεχία.

Η απόσταση απέναντι στους Τσέχους -που κατέχουν την 10η θέση- μειώθηκε στους 2.513 βαθμούς, αναμένοντας το αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ απέναντι στην Άντερλεχτ την Πέμπτη (6/8, 20:45) για να κόψει ακόμα περισσότερο την απόσταση.

Η βαθμολογία από την 10η θέση

10. Τσεχία 43.825 – 2.000 βαθμοί 5/5

11. Πολωνία 43.025 – 900 βαθμοί 5/5

12. Ελλάδα 41.312 – 900 βαθμοί 5/5

13. Δανία 35.431 – 1.125 βαθμοί 4/4

14. Νορβηγία 33.912 – 300 βαθμοί 5/