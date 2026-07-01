Βέροια: 47χρονος καταπλακώθηκε από τρακτέρ στην αυλή σπιτιού – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

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Το απόγευμα της Τρίτης 30 Ιουνίου σε χωριό της Βέροιας, τρακτέρ παρέσυρε 47χρονο στην αυλή σπιτιού.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στις 17:00 το απόγευμα όταν ο 17χρονος ανιψιός του 47χρονου επιχείρησε να μετακινήσει το βαρύ όχημα, με αποτέλεσμα να παρασύρει τον θείο του, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά.

Ο 47χρονος που τραυματίστηκε, μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας και στη συνέχεια στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου και εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Οι συνθήκες για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις Αρχές.