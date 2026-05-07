Βικτόρια Μπέκαμ: Για πρώτη φορά αποκαλύπτει την καθημερινή της ρουτίνα και την εξαντλητική προπόνηση

Για την αυτοκρατορία των επιχειρήσεών της και τη ζωή στο σπίτι των Μπέκαμ μίλησε η Βικτόρια στο podcast Aspire της Έμμα Γκρεντ.

Η 52χρονη Posh αποκάλυψε ότι η μέρα ξεκινάει ξυπνώντας και ετοιμάζοντας πρωινό για την 14χρονη κόρη τους Harper, αλλά ο σύζυγός της David «δεν είναι πρωινός τύπος». «Ο Ντέιβιντ έχει αναλάβει το τρέξιμο στο σχολείο. Εγώ πηγαίνω στο γυμναστήριο. Κάνω περίπου 45 λεπτά προπόνησης. Σηκώνω βάρη για 45 λεπτά πριν εμφανιστεί ο Ντέιβιντ για να κάνουμε μια ώρα μαζί».

Μετά το αυστηρό πρόγραμμα άσκησης, η Βικτόρια όπως ανέφερε πηγαίνει στο γραφείο της, το οποίο απέχει 10 λεπτά από το σπίτι τους. «Έχω μια απίστευτη ομάδα ανθρώπων. Έχω ένα ατελιέ και εκεί πηγαίνω πέντε ημέρες την εβδομάδα. Περνάω αρκετό χρόνο στη Νέα Υόρκη, επειδή η επιχείρηση ομορφιάς μου εδρεύει στη Νέα Υόρκη και η επιχείρηση μόδας μου βρίσκεται μεταξύ Λονδίνου και Παρισιού. Είμαι εκεί κάθε μέρα επειδή πρέπει και θέλω να είμαι» τονίζει.

Και συμπληρώνει: «Είναι πολύ πιο πολύπλευρο από ό,τι νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θα αναγνώριζαν πραγματικά. Ασχολούμαι πολύ ενεργά με κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων και των δύο επιχειρήσεων.»

Όταν επιστρέφει σπίτι μετά από μια κουραστική μέρα, η Βικτόρια, μητέρα τεσσάρων παιδιών, λέει ότι «θέλει να είναι η καλύτερη μητέρα που μπορεί να είναι».

«Η επικοινωνία είναι το κλειδί. Κάθε βράδυ, στις 6 μ.μ., τρώμε πάντα δείπνο μαζί. Είμαστε μια αρκετά παραδοσιακή οικογένεια, περισσότερο από όσο θα υπέθετε ο κόσμος. Και εννοείται εκείνη την ώρα, δεν μιλάμε στα τηλέφωνά μας. Σχολιάζουμε απλώς ό,τι συνέβη κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το να είμαστε πολύ κοντά ο ένας στον άλλον είναι πολύ σημαντικό για εμάς» εξηγεί.