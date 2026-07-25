Βίντεο από σύγκρουση λεωφορείων στη Συρία - 35 νεκροί και 30 τραυματίες
Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην Παλμύρα - Στο ένα όχημα επέβαιναν μέλη δυνάμεων εσωτερικής ασφαλείας και στο άλλο πολίτες.
Τριάντα πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 30 τραυματίσθηκαν κατά την σύγκρουση δύο λεωφορείων στην κεντρική Συρία, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Sana επικαλούμενο πηγές από νοσοκομεία της περιοχής.
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην Παλμύρα, στον οδικό άξονα που συνδέει την Δαμασκό με το Ντέιρ Εζόρ.
Σύμφωνα με το συριακό υπουργείο Εσωτερικών, μέρος των επιβατών του ενός λεωφορείου ήταν μέλη των δυνάμεων εσωτερικής ασφαλείας, ενώ στο δεύτερο επέβαιναν πολίτες.