Βίντεο από σύγκρουση λεωφορείων στη Συρία - 35 νεκροί και 30 τραυματίες

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Τριάντα πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 30 τραυματίσθηκαν κατά την σύγκρουση δύο λεωφορείων στην κεντρική Συρία, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Sana επικαλούμενο πηγές από νοσοκομεία της περιοχής.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην Παλμύρα, στον οδικό άξονα που συνδέει την Δαμασκό με το Ντέιρ Εζόρ.

VIDEO | At least 35 people were killed and dozens more injured in a collision between two passenger buses on a highway in central Syria. pic.twitter.com/0XjOx2HSOA — The Cradle (@TheCradleMedia) July 25, 2026

Σύμφωνα με το συριακό υπουργείο Εσωτερικών, μέρος των επιβατών του ενός λεωφορείου ήταν μέλη των δυνάμεων εσωτερικής ασφαλείας, ενώ στο δεύτερο επέβαιναν πολίτες.