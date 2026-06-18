Βίντεο - ντοκουμέντο: Η στιγμή της άγριας επίθεσης με τρίαινα για μια θέση πάρκινγκ στον Πειραιά

Ένα απίστευτο περιστατικό βίας με φόντο μια θέση στάθμευσης εκτυλίχθηκε στον Πειραιά, με την κατάσταση να ξεφεύγει από κάθε έλεγχο και τις κάμερες ασφαλείας να καταγράφουν σκηνές που παραπέμπουν σε ταινία δράσης.

Το βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο Flash αποκαλύπτει το μέγεθος της αγριότητας, όταν ένας καβγάς της γειτονιάς μετατράπηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε δολοφονική επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο.

Το χρονικό της επίθεσης: Από τις φωνές στην τρίαινα

Όλα ξεκίνησαν για μια ασήμαντη αφορμή, όταν δύο άνδρες λογομάχησαν έντονα με τον 77χρονο ηλικιωμένο για το πού θα σταθμεύσουν τα οχήματά τους. Όπως φαίνεται ξεκάθαρα στα πρώτα δευτερόλεπτα του οπτικού υλικού, οι δύο άντρες, εμφανίζονται να τρέχουν για να αποφύγουν την επίθεση οργισμένου άνδρα που κρατά τρίαινα.

Βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει τις στιγμές πανικού μετά την επίθεση 77χρονου με τρίαινα στον Πειραιά. Στο βίντεο φαίνονται τα δύο αδέλφια να τρέχουν για να ξεφύγουν pic.twitter.com/84RhAg4cT1 — Flash.gr (@flashgrofficial) June 18, 2026

Η κατάσταση κλιμακώνεται ακαριαία. Ο άνδρας με τη λευκή μπλούζα, ο οποίος δέχεται την επίθεση, προσπαθεί αρχικά να αμυνθεί και να οπισθοχωρήσει, ωστόσο ο δράστης τον πλησιάζει απειλητικά και με μια βίαιη κίνηση εκτοξεύει την τρίαινα εναντίον του.

Η τρίαιανα /ΕΛ.ΑΣ

Σκηνές τρόμου στη μέση του δρόμου

Η συνέχεια του βίντεο αποτυπώνει την απόλυτη αναταραχή που επικράτησε στην περιοχή. Παρά το γεγονός ότι το περιστατικό συνέβη στο φως της ημέρας, ο δράστης δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει το επικίνδυνο όπλο.

Στο ηχητικό της καταγραφής ακούγονται καθαρά έντονες φωνές, βρισιές και οι απελπισμένες κραυγές των παρευρισκόμενων και του θύματος, που προσπαθούσαν να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να αποφευχθούν τα χειρότερα. Από την πλευρά του, το θύμα, εμφανώς σοκαρισμένο, φαίνεται να κρατά την απόστασή του μετά το πρώτο χτύπημα, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί και να καλέσει σε βοήθεια.

Σοκαρισμένοι οι γείτονες από το ξέσπασμα βίας

Το περιστατικό άφησε άναυδη την τοπική κοινωνία του Πειραιά, καθώς οι ένοικοι της οδού βγήκαν στα μπαλκόνια ακούγοντας τη φασαρία και τα γαβγίσματα των σκύλων που αναστάτωσαν το τετράγωνο. Όπως επισημαίνουν κάτοικοι της περιοχής, το πρόβλημα με το πάρκινγκ είναι έντονο καθημερινά, όμως κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι μια διαφωνία για λίγα εκατοστά δρόμου θα οδηγούσε σε μια τόσο ακραία και επικίνδυνη επίθεση.

@flashgrofficial «Πέφτει κάτω το παιδί, πάει να το καρφώσει» Συγκλονίζει η περιγραφή αυτόπτη μάρτυρα στον FLASH. Τι λέει ο κάτοικος στον Πειραιά για την επίθεση 77χρονου με τρίαινα εναντίον δύο αδελφών, έπειτα από διαπληκτισμό για μια θέση στάθμευσης. ♬ original sound - Flash.gr

Οι αρχές έχουν ήδη στα χέρια τους το συγκεκριμένο βίντεο, το οποίο εξετάζεται εξονυχιστικά προκειμένου να αποδοθούν οι ανάλογες ποινικές ευθύνες στον δράστη για τη χρήση του επικίνδυνου αντικειμένου.