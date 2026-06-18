Επίθεση με τρίαινα στον Πειραιά: Συγκλονίζει μάρτυρας στον FLASH - «Πήγε να καρφώσει το παιδί»

Νέες λεπτομέρειες για το απίστευτο περιστατικό με την επίθεση 77χρονου με τρίαινα στον Πειραιά φέρνει στο φως μαρτυρία κατοίκου της περιοχής που μίλησε στον FLASH.

Σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα, όλα ξεκίνησαν όταν ο ηλικιωμένος ζήτησε από νεαρό άνδρα να απομακρύνει το όχημά του από σημείο στάθμευσης της γειτονιάς.

«Του χτυπά το κουδούνι για να βγει ο νεαρός έξω, να μπει αυτός μέσα και άρχισε να του λέει "μην το ξαναφήσεις εδώ πέρα, δεν δικαιούσαι πάρκινγκ" και κάτι τέτοια», περιγράφει χαρακτηριστικά.

Όπως αναφέρει, λίγα λεπτά αργότερα η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο. «Ακούσαμε φωνές, βγήκαμε έξω και τον βλέπουμε να πηγαίνει στο αυτοκίνητό του. Βγάζει την τρίαινα και αρχίζει να κυνηγά το ένα παλικάρι. Τον ακούμπησε στο χέρι και τον χτύπησε», λέει.

@flashgrofficial «Πέφτει κάτω το παιδί, πάει να το καρφώσει» Συγκλονίζει η περιγραφή αυτόπτη μάρτυρα στον FLASH. Τι λέει ο κάτοικος στον Πειραιά για την επίθεση 77χρονου με τρίαινα εναντίον δύο αδελφών, έπειτα από διαπληκτισμό για μια θέση στάθμευσης. ♬ original sound - Flash.gr - Flash.gr

Η περιγραφή γίνεται ακόμη πιο σοκαριστική στη συνέχεια. «Του ξέφυγε ο ένας, πήγε πίσω από το αυτοκίνητο και κυνηγούσε το άλλο παιδί. Πέφτει κάτω το παιδί, πάει να το καρφώσει, αλλά φαίνεται εκείνη την ώρα κατάλαβε τι πήγε να κάνει και γύρισε το κοντάρι», υποστηρίζει ο μάρτυρας.

Υπενθυμίζεται ότι ο 77χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της ΕΛ.ΑΣ. και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και απόπειρα σωματικής βλάβης.