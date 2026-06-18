Επίθεση 77χρονου με… τρίαινα για μια θέση στάθμευσης στον Πειραιά

Κατά γενική ομολογία το να βρει κάποιος μία θέση στάθμευσης σε ώρα αιχμής στους δρόμους του Πειραιά δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο…

Το ότι όμως ένας 77χρονος θα έφτανε στο σημείο να επιτεθεί με… τρίαινα είναι κάτι που δεν το περίμενε κανείς… Όχι, δεν είναι κάποια φανταστική ιστορία αλλά αληθινό περιστατικό το οποίο σημειώθηκε περί τις 14.00 το μεσημέρι της Τετάρτης (17/6) στην οδό Μπιζανίου στον Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος άνδρας μετά από διαπληκτισμό με έναν 44χρονο και έναν 38χρονο, επιχείρησε να τους χτυπήσει με μία τρίαινα. Δεν τα κατάφερε, όμως οι δύο άνδρες κάλεσαν την ΕΛ.ΑΣ. και λίγο αργότερα ο 77χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο ΑΤ Δημοτικού Θεάτρου, όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το νόμο περί όπλων και απόπειρα σωματικής βλάβης.

Έκπληκτοι οι αστυνομικοί που έφτασαν πρώτοι στο σημείο, άκουσαν τον 44χρονο και τον 38χρονο να του λένε ότι δέχτηκαν επίθεση από έναν ηλικιωμένο που μάλλον ζήλεψε τον… Ποσειδώνα.