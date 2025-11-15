«Βλέπουν» εγκληματική ενέργεια πίσω από τον θάνατο 26χρονου στη Συγγρού

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Λάρισα για τον 26χρονο Αχιλλέα Σουλτσιώτη, που βρήκε τραγικό θάνατο πέφτοντας από πεζογέφυρα στη λεωφόρο Συγγρού τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής 9 Νοεμβρίου.



Ο νεαρός φοιτητής, γιος του γνωστού μεσίτη Σάκη Σουλτσιώτη, έχασε τη ζωή του υπό συνθήκες που διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Καλλιθέας, ενώ από την πρώτη στιγμή μεταφέρθηκαν σενάρια για εγκληματική ενέργεια. Συγγενείς και άνθρωποι του περιβάλλοντός του περιγράφουν έναν δραστήριο, αισιόδοξο νέο που σε λίγες ημέρες θα ορκιζόταν ως εγκληματολόγος, έχοντας ήδη προγραμματίσει το μεταπτυχιακό του.



«Ο Αχιλλέας ήταν ένα συνετό και αισιόδοξο παιδί… είχε προγραμματίσει με την οικογένειά του να είναι δίπλα του την ημέρα της ορκωμοσίας», σημειώνουν στην ιστοσελίδα onlarissa.gr.



Για τη μοιραία βραδιά επισημαίνουν ότι «έφυγε από το σπίτι έχοντας ετοιμάσει ζεστό νερό στο μπάνιο, ενώ είχε και ανοιχτή την μπαλκονόπορτα». Σύμφωνα με τις κάμερες, βρέθηκε σε περίπτερο με γνωστό του και στη συνέχεια περπατούσε με τα ακουστικά του. «Σε αυτή τη βόλτα δυστυχώς πρέπει είτε να έπεσε θύμα απόπειρας ληστείας, είτε να είδε κάτι που δεν έπρεπε…», λένε συγγενείς του.



Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς η αστυνομία εξετάζει εκτενώς βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρίες για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του θανάτου.