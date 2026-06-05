«Βολικός αντίπαλος για τη ΝΔ, εύκολα το "όχι" το κάνει "ναι"» - Σφοδρά πυρά Καρυστιανού σε Τσίπρα

Σκληρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η Μαρία Καρυστιανού, κατηγορώντας τον πρώην πρωθυπουργό πως εκφράζει το παλαιό πολιτικό σύστημα, ότι λειτουργεί με τη λογική των επαγγελματιών πολιτικών και ότι λέει ψέματα.

«Είναι επαγγελματίας πολιτικός που λειτουργεί όπως οι επαγγελματίες πολιτικοί. Λέει ψέματα», ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι μπορεί «πολύ εύκολα το "όχι" να το κάνει "ναι", να υποσχεθεί άλλα πράγματα προεκλογικά και στη συνέχεια να τα αναιρέσει χωρίς να αισθάνεται την υποχρέωση να λογοδοτήσει γι' αυτό».

Παράλληλα, εκτίμησε ότι η Νέα Δημοκρατία θεωρεί πιο διαχειρίσιμο πολιτικά έναν αντίπαλο όπως ο κ. Τσίπρας. «Είναι πολύ πιο βολικός ως αντίπαλος ο κ. Τσίπρας. Σε ποιους απευθύνεται; Σε αυτούς που είπε "ελάτε, πρώτη φορά Αριστερά, να σκίσουμε τα Μνημόνια". Σκίστηκαν τα Μνημόνια;», διερωτήθηκε σε συνέντευξή της στο open.

«Ο λαός έχει γυρίσει την πλάτη στο παλαιοκομματικό σύστημα»

Αναφερόμενη στις δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν το κόμμα της, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, να καταγράφει σημαντικά ποσοστά, η κ. Καρυστιανού εμφανίστηκε αισιόδοξη, αν και επισήμανε ότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα.

Όπως ανέφερε, το πλήρες πρόγραμμα του κόμματος δεν έχει ακόμη παρουσιαστεί δημόσια, κάτι που αναμένεται να συμβεί το προσεχές διάστημα. Παρά ταύτα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι πολίτες θα δώσουν ισχυρή εντολή διακυβέρνησης.

«Θεωρώ ότι ο ελληνικός λαός θα μας δώσει την αυτοδυναμία. Ο λαός έχει φύγει από το παλαιοκομματικό σύστημα, έχει γυρίσει την πλάτη σε αυτό. Εμείς μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα», υποστήριξε.

«Δεν ήρθαμε στην πολιτική για να πλουτίσουμε»

Η πρόεδρος του κόμματος επιχείρησε να διαχωρίσει τη δική της πολιτική παρουσία από εκείνη των παραδοσιακών κομμάτων, τονίζοντας ότι δεν προέρχεται από τον επαγγελματικό πολιτικό χώρο.

«Δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Βλέπω όμως πως στους δέκα ανθρώπους που θα συναντήσω στον δρόμο για το γραφείο μου, οι επτά θα με πλησιάσουν, θα μου δώσουν το χέρι και θα μου πουν "μη σταματάτε, είστε η ελπίδα μας"», ανέφερε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ενασχόληση με την πολιτική δεν συνδέεται με προσωπικές φιλοδοξίες ή οικονομικά οφέλη. «Δεν έχουμε έρθει στην πολιτική για να κάνουμε τα δύο σπίτια δεκαπέντε. Είμαστε από την απέναντι πλευρά, που βιώνουμε τις συνέπειες μιας πολιτικής. Έχουμε σεβασμό σε αυτά που λέμε και συμμεριζόμαστε την ευθύνη όσων λέμε», σημείωσε.

«Αγώνας για δικαίωση και μια διαφορετική Ελλάδα»

Ερωτηθείσα για την απόφασή της να εισέλθει στην πολιτική, η κ. Καρυστιανού τόνισε ότι η κινητοποίησή της δεν πηγάζει από προσωπικό πόνο, αλλά από την ανάγκη δικαίωσης και θεσμικής αλλαγής.

«Δεν έχω βγει σε αυτόν τον αγώνα για τον πόνο μου. Έχω βγει σε αυτόν τον αγώνα για τη δικαίωση του παιδιού μου. Το κάνω γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος να λειτουργήσει η χώρα ως κράτος δικαίου», ανέφερε.

Κλείνοντας, υποστήριξε ότι η διαμαρτυρία από μόνη της δεν αρκεί για να επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η πολιτική δράση μπορεί να οδηγήσει σε μια διαφορετική πορεία για τη χώρα. «Εμείς πραγματικά θέλουμε να δούμε μια διαφορετική Ελλάδα», κατέληξε.