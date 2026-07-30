Βόλος: Σκύλος επιτέθηκε και τραυμάτισε σοβαρά 6χρονο - Θα υποβληθεί σε μεταμόσχευση αυτιού

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στον Βόλο, όταν ένας αδέσποτος σκύλος επιτέθηκε σε 6χρονο παιδί που βρισκόταν με τη μητέρα του στο πάρκο της Αγίας Αικατερίνης. Ο μικρός τραυματίστηκε σοβαρά στο αυτί και, μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών στο Νοσοκομείο Βόλου, αποφασίστηκε η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα, όπου αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Την είδηση επιβεβαίωσε στην ΕΡΤ ο παππούς του 6χρονου, ο οποίος ανέφερε ότι ο εγγονός του έπαιζε με μια μπάλα όταν το αδέσποτο ζώο του επιτέθηκε ξαφνικά, τραυματίζοντάς τον στο αυτί. Ενώ, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, πρόκειται να υποβληθεί σε μεταμόσχευση αυτιού.

Στην προσπάθειά της να προστατεύσει το παιδί της, η μητέρα του 6χρονου μπήκε μπροστά, με αποτέλεσμα να δεχθεί και η ίδια δαγκωματιές και εκδορές από τον σκύλο.

Καθοριστική αποδείχθηκε η επέμβαση ενός κατοίκου της περιοχής, ο οποίος άρχισε να φωνάζει, αναγκάζοντας το ζώο να απομακρυνθεί. Στη συνέχεια μετέφερε άμεσα τη μητέρα και το παιδί στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου οι γιατροί τους παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με τον παππού του παιδιού, ο 6χρονος μεταφέρεται στην Αθήνα για την απαραίτητη χειρουργική αντιμετώπιση του τραυματισμού του. Ο μικρός, που ετοιμάζεται να περάσει το κατώφλι της Α' Δημοτικού σε λίγες εβδομάδες, βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μετά την επίθεση, ενώ η οικογένειά του ζητά την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να ληφθούν μέτρα και να αποτραπούν ανάλογα περιστατικά στο μέλλον.