Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Τσακάλι επιτέθηκε σε 4χρονη -Τη δάγκωσε στο πρόσωπο, την έσερνε από την πλάτη

Εφιαλτικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Πέμπτης 30/7 στην περιοχή της Πολίχνης στη Θεσσαλονίκη, όταν ένα 4χρονο κοριτσάκι δέχθηκε άγρια επίθεση από τσακάλι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ThessPost.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11 το βράδυ. Το κοριτσάκι έπαιζε στον αύλειο χώρο ταβέρνας, όταν το τσακάλι εμφανίστηκε ξαφνικά και κινήθηκε εναντίον του. Το δάγκωσε στο πρόσωπο, το άρπαξε από την πλάτη και, σύμφωνα με μαρτυρίες, το έσερνε για πέντε με έξι μέτρα τουλάχιστον.

Στο σημείο επικράτησε πανικός με τους γονείς του παιδιού, αλλά και τους θαμώνες του καταστήματος να σπεύδουν να βοηθήσουν το παιδάκι και να απομακρύνουν το άγριο ζώο.

Από την επίθεση το παιδάκι φέρει τραύματα στο πρόσωπο, με τα σημάδια από τα δόντια του ζώου να είναι εμφανή. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και Αστυνομία κλήθηκαν στο σημείο, ενώ το 4χρονο διακομίστηκε για νοσηλεία στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».