Βόρεια Καρολίνα: Απίστευτες εικόνες από την στιγμή που ο ωκεανός «κατάπιε» σπίτια

Τρομακτικές εικόνες έρχονται από την Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ, όπου ο ωκεανός «κατάπιε» τουλάχιστον έξι παραθαλάσσια σπίτια. Η αιτία για αυτά τα συμβάντα ήταν οι τυφώνες Humberto και Imelda που σάρωναν τις ακτές του Ατλαντικού.

Τα πέντε από αυτά τα σπίτια ήταν χτισμένα πάνω σε πασσάλους και από τους τυφώνες κατέρρευσαν. Το έκτο σπίτι κατέρρευσε και καταστράφηκε εντελώς κατά τη διάρκεια της νύχτας, μεταδίδει η New York Post.

Κανένας τραυματισμός

Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε, καθώς τα σπίτια την στιγμή εκείνη ήταν άδεια, όπως επισημαίνει η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων.

Χαρακτηριστικά είναι τα βίντεο με τα σπίτια να ταλαντεύονται πάνω στους πασσάλους πριν αρχίσουν να πέφτουν κομμάτια τους και βυθιστούν στα κύματα. Ο τυφώνας Imelda ευτυχώς στράφηκε τελικά προς τη θάλασσα, καθώς έφτανε προς την ακτή της Φλόριντα, αλλά συνέχισε να στέλνει επικίνδυνους ανέμους, κύματα και βροχή που έπληξαν τη νότια ακτή των ΗΠΑ.

Οι συνθήκες χειροτέρευσαν εξαιτίας του τυφώνα Humberto, ο οποίος παρέμεινε επίσης ανοικτά της ακτής, αλλά οι άνεμοί του έφεραν κύματα και βροχή στις νότιες πολιτείες πριν εξασθενήσει την Τρίτη.