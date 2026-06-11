Βυθίσατε την ανθρωπιά

Ένα κόμμα μπορεί να σου χαλάσει την σύνταξη. Ένας συνταξιούχος πιθανότατα ακούγοντας το, να φανταστεί μια νέα περικοπή στις συνταξιοδοτικές απολαβές. Ένας φιλόλογος από την άλλη, να έχει πιάσει ήδη τον κόκκινο στιλό για τις αναγκαίες διορθώσεις. Ένας πολιτικός θα ψάχνει λόγω κόμματος το νέο πολιτικό γρίφο. Ευχάριστο δεν θα σκεφτούν. Μπορεί μάλιστα να ετοιμαστούν για μάχες επιχειρημάτων. Η ουσία είναι ότι καταλαβαίνουν τελείως διαφορετικά πράγματα, αν και δεν καταλαβαίνουν ότι δεν το καταλαβαίνουν…

Ένα ερωτηματικό ήρθε και έδειξε ότι δύο πολιτικοί μιλούσαν για το ίδιο θέμα, το μεταναστευτικό. Χρησιμοποίησαν μάλιστα την ίδια φράση: «την βουλιάζεις την βάρκα», μόνο που ο ένας έβαλε ερωτηματικό και μάλιστα το εξήγησε κιόλας, ότι η απάντηση είναι αυτονόητα αρνητική. Ο άλλος μίλησε ξεκάθαρα για βύθιση της βάρκας, η οποία ως γνωστόν μεταφέρει ανθρώπους.

Είτε βάζεις ερωτηματικό είτε όχι, το «άνθρωπος στην θάλασσα» είναι ανεξαίρετη ανθρώπινη διαταγή. Επιτάσσει κάθε δυνατή προσπάθεια για την σωτηρία του. Είναι μια αρχαία κατάκτηση ανθρωπιάς. Είτε βάζεις λοιπόν ερωτηματικό είτε όχι, είναι σαν να λες: δεν είμαι άνθρωπος και να ψάχνεις άλλοθι για την απανθρωπιά σου.

Αν πραγματικά θέλει κάποιος να αντιμετωπίζει ένα ιστορικής σημασίας πρόβλημα, όπως το μεταναστευτικό, πρέπει να αφαιρέσει από την όποια αντιμετώπιση την πολιτική επικοινωνία. Πρέπει να κατανοήσει ότι το ευκολότερο είναι να βρει ακροατήριο που με ένα «δεν τους θέλω» και ένα «πάρτους σπίτι σου», μπορεί να κερδίσει ένα κομμάτι εκλογικού σώματος που ποντάρει σε ένα εύκολο αφήγημα, αλλά λύση δεν προτείνει.

Το πρώτο λοιπόν θα ήταν να μένουν στις πατρίδες τους και για να γίνει αυτό πρέπει να βελτιωθούν οι απάνθρωπες συνθήκες που τους ωθούν να μπουν σε κάποιο πλωτό φέρετρο. Και αλίμονο να θεωρήσει ότι και σε αυτό φθάνει το «έχει ο θεός». Για εμάς μπορεί ο θεός να έχει, για αυτούς μένει να αποδειχθεί. Αυτό το «έχει ο Θεός» είναι που τους κάνει να ξεσπιτώνονται και να έρχονται στα μέρη μας. Για αυτούς ισχύει το «πάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα».

Ακριβώς επειδή είναι ένα τεράστιο και δισεπίλυτο πρόβλημα, απαιτεί ανεξάρτητα ιδεολογιών και πολιτικών προταγμάτων, όλοι να δείξουν τον καλύτερο εαυτό τους. Όποια όμως και αν είναι η αντιμετώπιση να είναι ξεκάθαρο ότι το «την βουλιάζεις την βάρκα» ισούται με το «βυθίστε την ανθρωπιά».