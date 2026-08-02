Ξάνθη: Οδηγός έσωσε άνδρα που πνιγόταν στη μέση του δρόμου με λαβή Χάιμλιχ

Μια ανθρώπινη παρέμβαση που αποδείχθηκε σωτήρια καταγράφηκε στην Ξάνθη, όταν ένας οδηγός αντιλήφθηκε ότι ένας άνδρας κινδύνευε καθώς είχε φράξει ο αεραγωγός του από ξένο αντικείμενο.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 31 Ιουλίου, στην πλατεία Ελευθερίας της Ξάνθης, σύμφωνα με το xanthinea.gr.

Ο οδηγός σταμάτησε αμέσως στο σημείο και, έχοντας παρακολουθήσει σεμινάρια πρώτων βοηθειών από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, γνώριζε πώς να αντιδράσει σε μια τέτοια κατάσταση.

Χωρίς να χάσει την ψυχραιμία του, εφάρμοσε στον άνδρα τη λαβή Χάιμλιχ, καταφέρνοντας να απομακρύνει το ξένο αντικείμενο και να του σώσει τη ζωή.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη μέση του δρόμου, μπροστά στα μάτια περαστικών, ενώ η άμεση αντίδραση και η σωστή εκτέλεση της λαβής αποδείχθηκαν καθοριστικές.

Η εταιρεία στην οποία εργάζεται ο οδηγός συνεχάρη τον εργαζόμενό της για την ενέργειά του και ευχαρίστησε τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για τη συμβολή του στην εκπαίδευση του προσωπικού της.