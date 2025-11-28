Ξεχνάς πράγματα; Ίσως η διατροφή σου είναι ο λόγος – Τι αποκαλύπτει νέα επιστημονική έρευνα

Mελέτη, που πραγματοποιήθηκε σε ποντίκια και δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Neuron, εξέτασε έναν συγκεκριμένο νευρολογικό μηχανισμό, με στόχο να εξηγήσει πώς μια μακροχρόνια, πλούσια σε λιπαρά διατροφή μπορεί να οδηγήσει σε εμφανή προβλήματα μνήμης. Το λεγόμενο μεταβολικό σύνδρομο – ένας συνδυασμός παραγόντων που αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιοπάθειας, εγκεφαλικού και διαβήτη τύπου 2 – φαίνεται να συνδέεται στενά με τις αλλαγές αυτές. Για να διαγνωστεί, απαιτείται η ταυτόχρονη παρουσία τουλάχιστον τριών συγκεκριμένων κλινικών ενδείξεων.

Δες ποια είναι αυτά τα σημάδια και πώς μπορείς να προστατέψεις τη μνήμη σου μέσω της διατροφής!